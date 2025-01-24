AAA最佳CP邊佑錫、金惠奫 合體拍廣告竟被投訴

《背著善宰跑》戲裏頭的「率善CP」邊佑錫（左）、金惠奫。（翻攝自tvN IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓劇《背著善宰跑》人氣高，連帶戲裏頭的「率善CP」邊佑錫、金惠奫去年合體參加亞洲明星盛典（AAA）領情侶獎，許多粉絲都拍手叫好，還覺得很甜蜜，最近兩人又被票選為「希望重新再見到的電視劇情侶」冠軍，得到地鐵廣告登想作為獎品。令人意外的是，首爾交通公社竟接到不少抗議投訴，問「兩人為何一起出現？」讓主辦單位只好趕緊下架廣告。

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去年11月推出的「希望重新再見的電視劇情侶」票選中，邊佑錫與金惠奫這對搭檔高票當選，故主辦單位實現諾言，從本月13日起在首爾地鐵7號線入口站設置燈箱廣告，原本預計要放到27日，沒想到卻慘遭下架。

「希望重新再見的電視劇情侶」票選主辦單位承諾冠軍將做燈箱廣告。（翻攝自X）

主辦單位昨（23）發出聲明表示廣告刊登後，交通公社接到民眾質疑：「兩人為何要一起出現？」等內容共40件，故依交通公社內部政策「只要收到1件投訴就終止廣告」依法喊停。

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明明這麼受歡迎，但是卻又被檢舉讓人想不透中間到底出了什麼問題。主辦單位徵求各方意見之後，表示將修改設計，不會把邊佑錫和金惠奫放在一起，改成兩人各出現10秒形式，未料仍然收到投訴，根本沒辦法通過廣告審查。

首爾交通公社方面則表示沒有介入廣告中止，只是告知廣告代理商「接到投訴」，是否中止廣告刊登，都是由廣告代理商決定。

「希望重新再見的電視劇情侶」票選主辦單位發出聲明。（翻攝自X）

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