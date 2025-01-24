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苦苓推測「劉寶傑不幹了」5大原因 預告回歸關鍵點

苦苓（左）推測劉寶傑（右）請辭原因。（翻攝自臉書）苦苓（左）推測劉寶傑（右）請辭原因。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕61歲資深媒體人劉寶傑請辭主持18年的節目《關鍵時刻》，外傳請辭原因為收視輸給李正皓《新台派上線》遭高層檢討才不滿辭職，引起討論。對此，作家苦苓也在臉書分享自己的推測。

苦苓在臉書以「劉寶傑為什麼不幹了」為題發文，推測5大原因，強調純屬個人臆測。首先苦苓認為劉寶傑在年輕時對新聞工作充滿理想和熱情，長年主持這種譁眾取寵的節目，良心一直飽受煎熬。再來是因為對節目要求完美，經常喊卡要求來賓重講，最終節目剩下幾位沒品沒格的固定來賓，水準每況愈下。

苦苓直言，輸給李正皓也是劉寶傑離開的因素之一，認為他的誇張血腥遠比不上李正皓的精準搞笑，「既然打不過，不如先落跑」。接著指出劉寶傑獨領風騷多年，早已耗盡實力和體力，此時請辭也算是功成身退。最後苦苓更諷刺表示，「不過節目風格既然是唯利是圖、不分青紅皂白，主持人想必也一樣，哪天新價錢講好了也可能再跳出來。」

苦苓分析5點原因。（翻攝自臉書）苦苓分析5點原因。（翻攝自臉書）

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