大霈為《三個傻瓜》動刀「鼻中膈手術」 術後現況曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大霈」李霈瑜、楊奇煜、聶雲、蔡昌憲、陳大天、張郁婕以及竺定誼合作果陀劇場音樂劇《三個傻瓜》，日前進棚拍攝劇照，第一次演出音樂劇的大霈聽到邀約消息大概糾結了三天，她解釋：「主要是擔心自己對劇場領域陌生又怕被自己搞砸，曾經在其他音樂劇作品看見聶雲哥與小煜同台，當時對他們的表現感到驚艷『原來都這麼會唱』，從沒想過的組合必定有特別的火花！就安心接演了。」

大霈演出音樂劇《三個傻瓜》。（果陀劇場提供）

大霈之前提到為戲動鼻中膈手術，目前復原良好的她回：「手術後一兩周就可以完全修復。開始正常呼吸之後，才發現原來世界的空氣這麼清新啊！以前寒流來只會感覺喉嚨很冰，現在是連鼻子都感受到空氣這麼的冰涼！」動手術不僅是對舞台劇的熱愛，其實大霈從小就對舞台劇很有憧憬，也很想演出舞台劇，因此當時報考大學時，第一志願就填寫舞台設計系。

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大霈自我剖析：「我是一個比較愛自虐的人，突破舒適圈做挑戰一直是我蠻享受的事，而劇場表演是我心中的演藝實力集大成之表現，很崇拜、很尊敬劇場演員們，因為只要是『現場演出』必定是經過千百次的排練才成就的。」

而劇中將太空筆視為科學結晶的學院院長聶雲，因為太空筆的獨特性，像是在外太空無重力下，鋼筆、原子筆不能使用，只有太空筆能用， 有意將它送給優秀的學生作為傳承。陳大天所飾演綽號「ABC」的聰明學生，一直把獲得這支筆視為自己求學的肯定，不過只是愛念書的他，卻把不循規蹈矩的小煜當為假想敵，兩人的對立關係亦是劇中一大亮點。

聶雲（左）、陳大天演出《三個傻瓜》。（果陀劇場提供）

上週拍攝宣傳照時，果陀劇場特別購入這支要價59美金的「太空筆」當作拍攝道具，前陣子才剛求婚成功的陳大天，首次看到太空筆並得知這支筆來自科學家花費百萬美元才設計而成，則在拍攝現場打趣地說：「這支筆太特別了！不知到時候可以跟劇團商借用來簽結婚證書？」現場惹得大家哄堂大笑，逼問婚期決定了沒。

《三個傻瓜》將於5/2 -5/4臺北市藝文推廣處城市舞台，5/17臺南文化中心演藝廳，5/30高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，6/14 -15臺中國家歌劇院大劇院巡迴演出，購票請洽OPENTIX網站。

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