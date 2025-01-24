金秀賢不忍了！被CP粉逼婚金智媛嘆：只是電視劇

金秀賢（左）與金智媛合作《淚之女王》受到許多粉絲喜愛，甚至有人敲碗希望「雙金夫婦」能成為下一個Dispatch爆料的情侶檔。（Netflix提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢、金智媛去年因演出韓劇《淚之女王》人氣更攀顛峰，兩人在劇中的互動讓許多觀眾成為「CP粉」，紛紛希望他們假戲真做。對此，金秀賢也在付費社群平台上回應，似乎是要大家死了這條心。

一名粉絲在粉絲付費平台「Bubble」上對金秀賢喊話：快點跟金智媛結婚，公開戀情就能大方放閃！」沒想到金秀賢還真的偏偏挑了這個留言回應：「哈哈哈哈現在希望大家能把電視劇當作電視劇來看。」

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該篇截圖被上傳到韓網、不少網友批評要搞CP就別鬧到本人面前，「金秀賢這麼快就澄清，應該是很煩了」、「金秀賢很直截了當，我覺得很棒」、「把電視劇跟現實分開吧，一定要這樣對待藝人嗎」、「背著善宰跑也是、放過他們吧」。不過當然也有人猜測他們是「避嫌」，或許真的在一起也不一定。

金秀賢、金智媛在劇中飾演的「白洪夫婦」生下了女兒「秀彬」，不少粉絲以自稱「秀彬」作為CP粉的稱號，這次金秀賢的發言確實讓部分「秀彬」有些遺憾。畢竟先前金秀賢先是在IG上傳與金智媛同款角度照片後秒刪，接著又在頒獎典禮上還特別向金智媛喊話「世界最棒洪海仁的飾演者」，讓不少秀彬都「嗑」到了。

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