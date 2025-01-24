不只《甄嬛傳》春節不斷電！霹靂布袋戲宣布《東離劍遊紀》馬拉松直播4天

〔記者蕭方綺／台北報導〕喜歡追劇的戲迷有福了！為滿足廣大戲迷的期待，並為即將在2月正式上映的《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 最終章》電影暖身，《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》1至4季及劇場版，即將馬拉松式直播。

過年不只可以有《後宮甄嬛傳》、《琅琊榜》直播，霹靂國際宣布自1月24日下午三點起，《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》的第1至4季及劇場版，要持續在Twitch上進行為期四天的馬拉松直播，讓霹靂迷們24小時不間斷地沉浸在東離的奇幻武俠大劇中，一次飽覽《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》的所有精采劇情。

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《東離劍遊紀》將馬拉松直播4天。（霹靂國際多媒體提供）

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》馬拉松直播，預計要播映3輪，春節連假讓東粉們一起聊天追劇，同時加碼，只要訂閱霹靂布袋戲Twitch，就有機會抽限定掛軸（共10份），詳情洽霹靂國際多媒體。

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