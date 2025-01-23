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娛樂 最新消息

《冰上迪士尼》超夢幻盛大首演！整場經典歌曲嗨翻小巨蛋

冰上迪士尼《海洋奇緣》勇敢冒險。（寬宏提供）冰上迪士尼《海洋奇緣》勇敢冒險。（寬宏提供）

〔記者許世穎／台北報導〕2025全新《冰上迪士尼》華麗回歸，今（23日）晚於在台北小巨蛋盛大登場，為全場觀眾帶來極夢幻的大型派對，眾多人氣迪士尼角色展現華麗的冰上表演，還更結合一首又一首的迪士尼經典歌曲，讓全場大小朋友都超嗨跟唱，彷彿真的進入迪士尼故事中。

林舒語全家人都盛裝出席，打扮成迪士尼的角色。（寬宏提供）林舒語全家人都盛裝出席，打扮成迪士尼的角色。（寬宏提供）

《冰上迪士尼》演出現場彷彿一場超大型冰上夢幻派對，迪士尼角色不僅展現出色的冰上技巧，還融合了精緻的舞台設計和璀璨的燈光效果，無論是大朋友還是小朋友都能在現場體驗一場完美的魔幻盛宴！而包括藝人「Darren」邱凱偉、王思平、房思瑜、葉星辰、關詩敏、謝翔雅、林佑星…等演藝圈眾多藝人也到場親自朝聖這場夢幻演出，一起在小巨蛋感受這場充滿夢幻氛圍的首演盛會。

JR說女兒最愛《冰雪奇緣》的「艾莎」女王，而他也特地穿了代表艾莎的藍色衣服。（寬宏提供）JR說女兒最愛《冰雪奇緣》的「艾莎」女王，而他也特地穿了代表艾莎的藍色衣服。（寬宏提供）

藝人JR說女兒最愛《冰雪奇緣》的「艾莎」女王，而他也特地穿了代表艾莎的藍色衣服，並帶上艾莎的水壺。林舒語和林佑星則是全家人都盛裝出席，打扮成迪士尼的角色，準備進入這場魔幻世界。

本次冰上迪士尼從《小美人魚》的海底世界開始。（寬宏提供）本次冰上迪士尼從《小美人魚》的海底世界開始。（寬宏提供）

本次冰上迪士尼從《小美人魚》的海底世界開始，到《海洋奇緣》的勇敢冒險、跟著《魔髮奇緣》的樂佩探索城堡外的未知世界，接著見識《美女與野獸》的貝兒是如何勇敢的喚醒野獸的善良之心！當然還有超受大小朋友歡迎的《冰雪奇緣》艾莎、安娜和雪寶，一出場便讓現場歡呼聲不斷，最後還有《魔法滿屋》、經典角色米奇、米妮…等，深受觀眾喜愛的迪士尼角色化身為華麗的冰上舞者，與大家共同度過一場視覺與心靈的魔幻之旅。

《冰上迪士尼：Find Your Hero》透過世界頂尖滑冰表演者的演繹、華麗的服裝和讓人驚艷的舞台設計，為深受喜愛的角色注入生命，是2025年絕對不能錯過的歡樂盛典，其中精彩絕倫的燈光效果、震撼人心的特效、高空跳躍與令人屏息的滑冰技巧，將成為全家人永遠珍藏的美好回憶！今起至26日在台北小巨蛋演出，準備與大家共度春節前的派對時光，把握最後購票機會，購票請洽寬宏售票、全台萊爾富、OK便利商店。

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