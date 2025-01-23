安心亞大愛新戲無預警停拍！首露面曝「他親自道歉」片酬領到了

（左起）伊正、梁家榕、楊烈、蔡阿炮。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕安心亞、鍾承翰和許孟哲等人今出席華視、公視台語台新戲《火車來去》首映會，安心亞挑戰武打，特別找來武術指導老師，因劇中經常有火車月台上的武打場景，安心亞自信表示：「如果要跟武術指導老師比拼的話，我應該差不了多少。」只是許孟哲、石知田都是受害者，許孟哲哀嚎戲裡被打頭又捏臉，逢人就抱怨：「她捏很大力，讓我臉痛了一個禮拜！」讓安心亞氣到瞪他，直喊「不要再說了啦」。

鍾承翰。（記者潘少棠攝）

許孟哲。（記者潘少棠攝）

該劇在台南拍攝，因拍攝現場樹林多、蚊子多，導致鍾承翰的臉腫得像豬頭一樣，他說：「整張臉起疹子，還有灼熱、發癢、疼痛感，醫師開類固醇緩解症狀，但狀況沒改善。」最後停工10天，才繼續拍戲。許孟哲則在拍戲期間還長針眼，至今未痊癒，被虧「連戲」連到現在，但他指出醫生說針眼的膿包已經乾掉，必須動手術刮掉。

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（左起）侯彥西、石知田、鍾承翰、安心亞、許孟哲、張育綺。（記者潘少棠攝）

而石知田原本不會台語，只會廣東話，這回挑戰台語劇，台大土木工程系畢業的他直呼：「學台語比考台大還難！」他剛進劇組前幾天，因為臨時被改劇本，NG10多次，好在對戲的霍正奇會鼓勵他，讓他壓力沒這麼大，他還跟自己說：「他們都有勇氣用我了，我有沒有勇氣接？跟你們拚了！」

鍾承翰（左）、安心亞。（記者潘少棠攝）

此外，安心亞之前主演戲劇《姊的魔法廚房》，劇組拍了35天遭大愛台無預警停拍，她坦言片酬都有如期拿到，導演也親自向她說明致歉，她能理解製作公司的難處，被問之後敢不敢再接大愛戲？她說：「如果是好的戲劇，可以帶給世界好的影響，我還是會想參與。」《火車來去》將於2025年02月02日起，每週日晚間8點在公視台語台、10點於華視主頻播出播出全新兩集，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

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