《木曜》阿部瑪利亞解約曬 「慵懶床照」 曝最新動向

〔記者林欣穎／台北報導〕女星阿部瑪利亞日前正式宣布升格為老闆，近日由她代言的梳子品牌也以行動力挺自家代言人，品牌再度攜手阿部瑪利亞推出聯名新品，阿部瑪利亞感動表示：「謝謝這個全新的開始，有老朋友的支持和相伴，真的太感動爹斯！」

阿部瑪利亞新代言。（潘朵拉的美妝盒提供）

她為代言拍攝主視覺，2025年主題是「Feel the feelings」，強調彈性梳的柔軟與舒適。 以冬季日雜風格呈現出阿部居家慵懶，舒適又帶點小性感的魅力。而攝影棚精心打造成她的閨房，有張超級舒服的雙人床，阿部笑說：「如果帶我的貓咪『牛奶糖』一起來的話，真的很像在我們家裡一樣舒適。」又說這也是自己聯名梳想帶給大家的感覺，「很日常很好用，隨時用都讓你處在很舒適放鬆的狀態。這是一把開始用就離不開的梳子爹斯。」

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阿部瑪利亞來台發展屆滿七年，她曾在很多地方過年，但還是最喜歡在台灣過年的感覺，阿部說：「之前曾經去信義區看101煙火跨年，但人多到動不了回不了家，今年天氣很冷所以選擇在家看日本紅白比賽加打遊戲度過，是一種日本人的過法，度過了一個溫馨的跨年爹斯。」而未來阿部瑪利亞也會繼續在台灣努力，往「台灣國民日本人」的目標繼續加油，也期待台灣的粉絲可以手拿星星梳繼續為自己應援。

而再過幾天就要邁向小龍新年，阿部也透露，2025年全新的自己除了會兌現粉絲期待的寫真書與見面會外，更會嘗試一些像是Podcast或舞台表演的活動，更期待能與台灣才華洋溢的製作人合作，能有方方面面更多不一樣的嘗試。

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