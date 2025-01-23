川普、梅蘭妮亞不是真愛？命理師沈嶸驚爆「帶著利益的假面夫妻」

美國總統川普。（彭博）

〔娛樂中心／綜合報導〕近期熱門的國際新聞有二度重返白宮、於本月20日正式就任第47任美國總統川普，上任後簽下包含「退出WHO」在內等震驚全球的多項行政命令，還有去年底無預警宣布戒嚴，現已遭到逮捕、聲勢跌落谷底的韓國總統尹錫悅，以及動向一直備受全球關注的中共領導人習近平。隨著這三位總統聲量上升，其夫人們也跟著引起人們的討論。對此，命理師沈嶸特別通靈這三對總統夫婦到底關係如何，首次為大家揭開哪一對是真正的「假面夫妻」。

命理師沈嶸。（沈嶸提供）

隨著川普勝選，美國第一夫人梅蘭妮亞·川普也跟著受到許多關注。沈嶸首先通靈梅蘭妮亞與川普的緣分，發現兩人原本是「刑剋」關係，然而在川普再度重返白宮後，兩人的緣分居然轉為「正緣」，原因是梅蘭妮亞對川普態度的轉變，他現在對川普相當滿意，覺得老公真棒，能讓她再度站上頂峰，成為媒體寵兒享受鎂光燈，受到萬人的追捧矚目，得到尊貴的地位，甚至是連時尚界都開始緊盯梅蘭妮亞的穿著打扮，而這正是梅蘭妮亞所追求的，也因此關係才會轉為「正緣」。

請繼續往下閱讀...

現任妻子梅蘭妮亞是川普的第三任妻子。（路透）

川普作為歷任美國結過最多次婚、爭議最多的總統，性騷、出軌的傳聞事蹟也頗為豐富，川普的第二任妻子馬拉·梅普爾斯正是川普婚內出軌才得以小三上位，在與第三任也是現任妻子梅蘭妮亞結婚後隔年（2006年），川普就爆出偷吃成人片女星暴風女丹尼爾斯（Stormy Daniels）的性醜聞事件，當時川普受審時，梅蘭妮亞並未前往法庭支持川普，據川普在節目專訪中所言「這對她來說非常艱難」、「我的家人可能比我還要更難受」等語，可見梅蘭妮亞當時徹底被傷了心。沈嶸說自此之後，梅蘭妮亞就不太願意配合川普。

川普與梅蘭妮亞。（法新社）

反觀川普則覺得梅蘭妮亞是個長得好看、很有用處又帶得出場的女性，站在他身邊不會讓他丟臉，是夠資格站在他身邊的女人。與其說川普是愛上梅蘭妮亞才娶她，不如說他只是把梅蘭妮亞當成一個很棒的展示品。沈嶸表示，川普這個人其實有很多規則和要求，對梅蘭妮亞懷有控制欲，這讓梅蘭妮亞覺得很有壓力、想逃離，所以兩人一開始就「刑剋」。而這次的成功勝選，重新帶給梅蘭妮亞很大的振奮，這是最後一次她能作為「第一夫人」受人追捧的機會，基於這點，她願意勉為其難配合川普。所以沈嶸認為，川普和梅蘭妮亞並非真愛，而是帶著利益的假面夫妻。

南韓總統尹錫悅和第一夫人金建希。（法新社）

近期第二對受到矚目的總統夫婦，是南韓總統尹錫悅和第一夫人金建希。沈嶸通靈後驚訝地發現兩人竟然是「正緣」夫妻，尹錫悅非常愛夫人金建希，對金建希可說是真愛；反觀金建希則遠不如尹錫悅般愛他，雖然她靠著雄厚的財力與明星級神顏，成為丈夫從政之路的最大助力，但卻怎麼查都查不出「愛尹錫悅」的頻率。沈嶸表示，對金建希而言，尹錫悅是個可塑之材，不僅前途很有發展潛力，還是個願意受她操控的男人。沈嶸補充這種操控並不是直接的，而是「尹錫悅願意按照她的期望去達成目標」，且尹錫悅本人完全是心甘情願臣服於金建希，且真心愛著金建希，也難怪當金建希多次捲入炒股、干政、收受名牌包等醜聞時，尹錫悅不惜拋棄原本「正義檢察官」的好形象，也要動用自己過去擔任檢察官所累積的司法資源，全力救助讓老婆獲得「不起訴」。

中共領導人習近平和夫人彭麗媛。（法新社）

備受全球關注還有中共領導人習近平和夫人彭麗媛，外界一直傳言年已71歲的習近平健康狀況不妙，若有意讓中共最高政權回歸「世襲制」，最有可能將政權交給中共正軍職文職二級軍官的夫人彭麗媛。沈嶸通靈後表示習近平和彭麗媛兩人是「糾纏緣」，代表中間有一些牽牽扯扯、說不清的利益關係糾纏，讓兩人彼此都分不開。沈嶸探查習近平的腦波，發現習近平相當尊敬且呵護彭麗媛，彭麗媛有時會在背後指點、指導習近平一些關鍵事項，雖然彭麗媛除了必須與習近平共同出席的場合，幾乎沒有出現在鏡頭前，且習近平也鮮少談論到夫人，但其實彭麗媛是輔佐習近平走上權力高升的厲害女人，頭腦相當聰明且知書達禮。

沈嶸認為，習近平能有今天這樣的地位，彭麗媛這個「背後的女人」功不可沒。而彭麗媛對習近平也有愛意，能與習近平相敬如賓，雖然如此，但兩人的關係更像是「為了某個共同位置而互相扶持」的事業夥伴，所以並沒有達到「正緣」的標準。

這三對知名的總統夫婦，究竟哪一對是假面夫妻？沈嶸分析，排名第一的當屬美國總統川普與夫人梅麗妮亞，兩人都不愛對方，第二名則是韓國總統尹錫悅和夫人金建希，雖然尹錫悅非常愛金建希，但金建希只是基於尹錫悅能「為她所用」才與他結為連理；最後才是中共領導人習近平與夫人彭麗媛，撇除共同的利益關係，雙方都互敬互愛。沈嶸總結：「這6個人裡面，唯一符合真愛品質的只有『尹錫悅』，為了老婆甘願鞠躬盡瘁。」

☆民俗說法僅供參考☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法