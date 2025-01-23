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娛樂 最新消息

古裝女神「嗆前夫」金句登熱搜 脫口曝喜訊...粉絲暴動了

楊紫曝《國色芳華》將有第二季。（台灣大哥大MyVideo提供）楊紫曝《國色芳華》將有第二季。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「古裝女神」楊紫與李現二度合作古裝劇《國色芳華》，劇情講述楊紫飾演的商戶之女「何惟芳」如何突破難關、翻轉命運，開播至今熱度未減，已連續兩週空降MyVideo戲劇榜冠軍，熱度不減。

楊紫在《國色芳華》命運多舛，但有仇必報被喻為「何惟芳復仇記」。（台灣大哥大MyVideo提供）楊紫在《國色芳華》命運多舛，但有仇必報被喻為「何惟芳復仇記」。（台灣大哥大MyVideo提供）

隨著劇情進入後半段，楊紫近日出席活動表示不捨，「拍了七個月，不到20天就播完了。」她親口透露，「第一季馬上要結束了，希望大家可以期待我們第二季。」意外宣布續集讓現場所有粉絲尖叫聲連連，也讓「《國色芳華》第二季」關鍵字登上微博熱搜。

《國色芳華》第一季聚焦「何惟芳」命運多舛的人生，不但被婆家苦毒、前夫家暴、遭人暗殺，創業之路也被同行排擠、惡人相逼，甚至還被抓到軍營貶為賤奴，慘當人肉活靶，但她每每命在旦夕，相信自己的力量靠智慧屢屢脫身，和李現飾演的花鳥使「蔣長揚」聯手除奸，不但成功除掉賣假藥給她的前公公，為死去母親與丫鬟出口氣，也奪回自己創立的花坊，每次都有仇必報，被網友譽為「何惟芳復仇記」，看完超解氣，爽度爆表。楊紫受訪也表示當初接演就是因為喜歡角色個性，「對她身上很堅定、有力量的品格給吸引。」

李現（左）在《國色芳華》與楊紫（右）逐漸產生情愫。（台灣大哥大MyVideo提供）李現（左）在《國色芳華》與楊紫（右）逐漸產生情愫。（台灣大哥大MyVideo提供）

楊紫劇中飾演的「何惟芳」即使離婚後仍被魏哲鳴飾演的前夫「劉暢」苦苦糾纏，她一句：「我勸你病入膏肓前，先找個醫師好好地治治腦子。」成開播以來最嗆金句，讓網友直讚：「看了就爽！」最新劇情中，連何惟芳遠房表哥也參戰，竟在蔣長揚面前向何惟芳提議娶回對方，而蔣長揚的心逐漸被何惟芳攻佔，他聽到何惟芳最近都濃妝豔抹，以為有情敵出現，竟打翻醋罈子變臉丟書，後來才知道原來是何惟芳在研發新式化妝品，鬆了一口氣的他竟藏不住喜悅偷笑，讓網友敲碗他倆快點修成正果。

李現在《國色芳華》飾演的花鳥使「蔣長揚」與楊紫聯手除奸。（台灣大哥大MyVideo提供）李現在《國色芳華》飾演的花鳥使「蔣長揚」與楊紫聯手除奸。（台灣大哥大MyVideo提供）

《國色芳華》講述商戶之女何惟芳（楊紫飾），在長安的「天下第一貪官－花鳥使」蔣長揚（李現飾）的協助下，從只有利益交換的婚姻中和離出戶。兩人於京城再度偶遇，何惟芳憑藉培育稀世牡丹的高超技能和過人的經商頭腦，與蔣長揚組成匠人與投資人的組合，她從培育牡丹起家，帶領一眾命運坎坷的女性共同經營花坊，打造品牌。何惟芳漸漸發現這位一身罵名的「花鳥使」實則是外浪內純，藏巧於拙、心懷天下的國之利刃。在蔣長揚的報國之路上，何惟芳屢屢從旁幫助，雙方漸漸暗生情愫。《國色芳華》將於1月27日在MyVideo播出大結局。

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