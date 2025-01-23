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娛樂 日韓

無縫接軌？ AKMU李燦赫分手2天瞬爆新戀情

（左起）李賽綸、李燦赫、河智秀。（本報合成圖，翻攝自IG）（左起）李賽綸、李燦赫、河智秀。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕由李燦赫、李秀賢兄妹倆組成的南韓美聲團體AKMU（樂童音樂家），21日哥哥李燦赫才爆出和女偶像李賽綸結束戀情，沒隔兩天，就爆出他正和大他1歲的女演員河智秀陷入熱戀，讓人懷疑是否無縫接軌？

AKMU（樂童音樂家）由李燦赫（左）與李秀賢兄妹組成。（翻攝自IG）AKMU（樂童音樂家）由李燦赫（左）與李秀賢兄妹組成。（翻攝自IG）

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李燦赫新歡河智秀早在2023年就曾經合作過，當時李燦赫發行個人專輯，其中主打歌〈Dance〉MV女主角就是河智秀，當時兩人飾演一對戀人，還在MV當中翩翩起舞。

李燦赫前女友女團fromis_9成員李賽綸。（翻攝自IG）李燦赫前女友女團fromis_9成員李賽綸。（翻攝自IG）

李燦赫和女團fromis_9成員李賽綸在2022年爆出戀愛消息，消息曝光時兩人已經交往3年了，但雙方均未對緋聞做出回應，直到日前才被踢爆兩人去年已經分手。

相關新聞：韓國娛樂大地震！ YG「結束演員經紀」 車勝元等24人全遭殃

韓媒爆料李燦赫與河智秀已經交往1年多。（翻攝自IG）韓媒爆料李燦赫與河智秀已經交往1年多。（翻攝自IG）

韓媒《10Asia》報導，李燦赫與河智秀已經交往1年多，兩人不在意外界眼光，盡情享受屬於兩人的戀愛。但李燦赫所屬的YG娛樂回應：「不干涉藝人的私生活」。

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