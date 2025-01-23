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娛樂 最新消息

趙正平升格新手爸不到一個月 分析「人夫出軌原因」卻超中肯

趙正平。（中天提供）趙正平。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕趙正平去年3月和小22歲的空姐女友結婚，兒子也在上個月聖誕節平安出生。他日前在社群上分享剛當新手爸的心情，也分析男人容易外遇的原因，引來網友共鳴。

趙正平拍攝影片分享這麼晚還在工作是為了賺奶粉錢，「生很容易，是養比較難。」坦言現在除了要顧孩子，還要顧老婆的心情，坦言自老公的情緒其實也很難抒發，而他也理出老公容易外遇的原因，就是壓力大、找不到情緒出口，且沒有找到正確的方式紓壓，最後還不忘強調此番言論並非為自己鋪路，因為自己真男人的名言是「就忍吧，忍到死為止」。

網友看到後不僅覺得中肯，也留言給予建議：「可以跟同為爸爸的朋友或家人聊聊，現在房價高、物價高，當父母真的都不容易。」、「可能當爸爸要找個興趣活動紓壓，媽媽很容易產後憂鬱是荷爾蒙關係，之後慢慢就會好了，真的嚴重可以看心理醫生」。

趙正平也建議定性不夠的人夫們應盡量避免去會喝醉的場合，畢竟界線對有些人來說很難拿捏，苦勸：「在家最好，在家就看我的短影音吧！」

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