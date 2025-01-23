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娛樂 最新消息

BLACKPINK成員接連宣布SOLO 網嗨翻：離了YG就是好

南韓大勢女團BLACKPINK成員Jisoo（左起）、Jennie、Rosé、Lisa。（翻攝自IG）南韓大勢女團BLACKPINK成員Jisoo（左起）、Jennie、Rosé、Lisa。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團BLACKPINK成員，雖與原經紀公司YG娛樂續了團體約，但成員Jisoo、Jennie、Lisa都自立門戶成為老闆，目前的個人活動都能自行掌握，而成員Rosé則加入了YG娛樂旗下關聯公司「THEBLACKLABEL」；粉絲都十分替女孩們高興，這意味著她們再也不必因為公司的管控，能做出凸顯個人風格的音樂作品。

首先，由忙內Lisa開響Solo的第一槍，前後發行了單曲《ROCK STAR》、《New Woman》跟《Moonlit Floor》，展現出不如以往的魅力作為Blackpink首位Solo成員，Lisa滿滿的野心也讓粉絲驚呼：「我們忙內真的長大了！」更值得開心的是，Lisa也宣布2025將迎來第一次回歸專輯會收錄12首歌曲，讓粉絲狂喊：「這是在YG不會有的待遇」。

Lisa宣布2月28日即將回歸。（翻攝自IG）Lisa宣布2月28日即將回歸。（翻攝自IG）

然而，團隊中的氣氛製造者Jisoo也在日前公布將於2月14日回歸，簡直是為Blink（粉絲名）量身打造的情人節禮物。Jisoo近兩年都專注於演藝事業，由她主演的新劇《流感》即將在2月開播；這突如其來的回歸預告，讓粉絲感動不已，表示終於能看到在舞台上的偶像Jisoo了。

Jisoo也在日前公開將於2月14日回歸。（翻攝自IG）Jisoo也在日前公開將於2月14日回歸。（翻攝自IG）

緊接著是有「人間香奈兒」之稱的Jennie，她在去年10月發行火遍全球的《Mantra》，這首單曲一出便引來世界各地的粉絲進行舞蹈挑戰，充滿女性力量的歌詞及富有感染力的節奏，深受大家喜愛！而Jennie也在昨（22）日投下震撼彈，宣布將在3月7日回歸，還會發行實體專輯《Ruby》。在回歸預告當中能看到Jennie再次挑戰自我，做出不同以往風格的造型，讓粉絲眼前一亮！不只時尚感滿分，專輯合作歐美大咖歌手更是驚爆KPOP圈，網友紛紛表示這將是前所未見的「重量級專輯」。

Jennie在昨（22）日釋出預告照，宣布３月７日回歸。（翻攝自IG）Jennie在昨（22）日釋出預告照，宣布３月７日回歸。（翻攝自IG）

最後，憑藉著一首APT.》的爆紅Rosé的人氣也直線上升，她於去年12月發行個人首張正規專輯《rosie》，總共收錄了12首歌曲，讓許多粉絲感動表示：「終於向世界展示Rosé，一個非常努力又豐富的女孩」。四位成員驚喜連連，讓Blink（粉絲名）直言：「我們苦盡甘來啊！離了YG就是好」，期待成員回歸的作品。

Rosé於去年12月發行個人首張正規專輯《rosie》，更憑藉著《APT.》一曲，人氣直線上升。（翻攝自IG）Rosé於去年12月發行個人首張正規專輯《rosie》，更憑藉著《APT.》一曲，人氣直線上升。（翻攝自IG）

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