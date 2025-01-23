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（影）告五人情侶檔雙主唱穩交中寫不出失戀神曲？雲安招了：從身邊人下手

告五人雲安（左起）、犬青、哲謙很開心要登上高雄世運主場館開唱。（記者陳奕全攝）告五人雲安（左起）、犬青、哲謙很開心要登上高雄世運主場館開唱。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人4月12日將在高雄世運主場館舉辦「磊山保經x告五人宇宙超有趣新世界巡迴演唱會2025世運極限版」演唱會，最近在募集和歌迷之間的回憶，今（23日）團員抽出幸運歌迷，意外曝光多年前和歌迷的合照，主持人陶晶瑩虧雲安、犬青、哲謙變化太大，當時3人都好青澀。

告五人（前排）多年前和歌迷合照，團員當時都顯得青澀。（記者陳奕全翻攝）告五人（前排）多年前和歌迷合照，團員當時都顯得青澀。（記者陳奕全翻攝）

記者會上重現了告五人《從未見過的海》眼中浮現版MV中的「滾動記憶之海」洗衣機，在現場設置了3台洗衣機，每台洗衣機中放入了與歌迷有關的物品，並由雲安、犬青、哲謙親手抽出幸運歌迷，送上3大好禮，包括高雄世運演唱會門票、演唱會後台合照以及告五人代言的vivo手機。

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告五人從洗衣機裡抽出幸運歌迷送禮物。（記者陳奕全攝）告五人從洗衣機裡抽出幸運歌迷送禮物。（記者陳奕全攝）

看到以前簽票會和歌迷合照的照片，告五人說：「嚇死了，太赤裸了吧！」當初告五人加入相信音樂，不少歌迷擔心他們的音樂會過度「商業化」，談到是否仍能保有初衷，雲安談到：「我們不會一直提醒初衷這件事，但做每件事都有原則存在，作品好看，讓歌迷感到快樂悲傷，有抒發的地方，這很重要，那份感覺沒有變過，不會變動，做事的出發點還是一樣。」

告五人雲安（左）和犬青（中）感情穩定，笑稱不擔心寫不出動人的悲傷情歌，右為哲謙。（記者陳奕全攝）告五人雲安（左）和犬青（中）感情穩定，笑稱不擔心寫不出動人的悲傷情歌，右為哲謙。（記者陳奕全攝）

之前雲安創作的《在這座城市遺失了你》被不少歌手翻唱，也被歌迷封為「失戀神曲」，他和犬青感情穩定，會不會無法再寫出動人的傷心情歌？雲安說不擔心，「我看別人的失戀故事，弟妹也會分享戀情，不怕沒有狀況，不能寫悲傷情歌，我站在旁觀角度來看。」犬青也說她或雲安弟妹們長大了也有新的體驗。

農曆年將至，雲安被問到會不會包紅包給女友犬青，兩人都說不會互包紅包，犬青說：「請我吃飯就好。」告五人演唱會門票2月15日中午12點在拓元售票系統開賣。

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