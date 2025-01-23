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蔡阿嘎尾牙噴百萬！「新員工討8萬」二伯臉僵掉 網罵翻：獅子大開口

蔡阿嘎大方讓員工自行填寫想要的禮物。（翻攝自YT）蔡阿嘎大方讓員工自行填寫想要的禮物。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎及老婆二伯一向對員工相當大方，今年工作室尾牙也延續以往傳統，讓員工自行填寫願望清單，並且跟蔡阿嘎挑戰「射龍門」就能把禮物帶回家，其中有菜鳥員工許願高額獎金，意外掀起不少網友罵翻「獅子大開口」。

蔡阿嘎昨（22）發布了一條尾牙影片，活動規則是只要玩遊戲贏過蔡阿嘎，員工就能把自己想要的獎品或獎金帶回家。而其中一名到職才半年的菜鳥員工，許願8萬元的育兒津貼，讓蔡阿嘎當場傻眼，甚至根本對他沒印象反問「你是誰」，另一名同樣入職沒多久的女員工，竟開口要求8萬8的旅遊經費，讓二伯及其他資深員工的臉都瞬間變尷尬，而最後這2人也都幸運中獎。

蔡阿嘎與老婆二伯日前舉辦工作室尾牙抽獎。（翻攝自YT）蔡阿嘎與老婆二伯日前舉辦工作室尾牙抽獎。（翻攝自YT）

影片曝光後，引起不少網友直喊羨慕，但也有人認為新員工根本是「獅子大開口」，「做人還是要細水長流，要8萬8的，真的很敢」、「建議嘎哥還是要設最高門檻金額阿，不然看到最菜鳥的兩人開口要最貴的8萬跟88888？！老闆慷慨不代表可以獅子大開口」、「8萬8那位真的是來6個月，第一次拍片就讓大家記住他！超扯超扯」、「二伯到後面臉超僵，笑不出來了，新人真敢要」。

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