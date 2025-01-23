最會吹的男人！夕陽武士認了：讓我們離不開他啊

〔記者陽昕翰／台北報導〕由主唱阿峰、吉他手王立、貝斯手Jason、鼓手兔寶組成的搖滾樂團「夕陽武士」，本週六將在台北Legacy開唱，誓言要在農曆年前帶給歌迷「萬事如意」的聽覺饗宴以及新年祝福。

成軍超過10年，「夕陽武士」首次在台北Legacy舉辦專場「祝您萬事如意演唱會」，更邀請包括血肉果汁機吉他手阿霖、YouTube 頻道上班不要看成員小歐以及神秘甜美女聲丹丹三位豪華嘉賓助陣。

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本土樂團「夕陽武士」將在台北舉辦演唱會。（夕陽武士提供）

樂團特別選在符合專輯主題「萬事如意」的農曆年前，從高雄北上找歌迷團聚，他們坦言「現在這個階段覺得身體健康、萬事如意才是最重要的，因此才想辦這個專場，邀請大家在新年前好好相聚！」希望用一貫率直的音樂打動更多人。

在專場嘉賓的人選上，上班不要看的小歐與「夕陽武士」合作《同款的人》結緣，從那之後就時不時會在「夕陽武士」演出中露面擔任特聘「口琴手」。

小歐時常擔任「夕陽武士」的特聘「口琴手」。（夕陽武士提供）

「夕陽武士」的團員直說「小歐的口琴真的是專業樂手程度的，是最會吹的男人，讓我們離不開他啊！」「夕陽武士」去年10月發行第三張創作專輯《萬事如意》，收穫許多正面評價，身為高雄樂團前輩的滅火器主唱大正聽完《萬事如意》專輯後直呼「這張真的好聽，推到不行！」

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