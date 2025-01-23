晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

最會吹的男人！夕陽武士認了：讓我們離不開他啊

〔記者陽昕翰／台北報導〕由主唱阿峰、吉他手王立、貝斯手Jason、鼓手兔寶組成的搖滾樂團「夕陽武士」，本週六將在台北Legacy開唱，誓言要在農曆年前帶給歌迷「萬事如意」的聽覺饗宴以及新年祝福。

成軍超過10年，「夕陽武士」首次在台北Legacy舉辦專場「祝您萬事如意演唱會」，更邀請包括血肉果汁機吉他手阿霖、YouTube 頻道上班不要看成員小歐以及神秘甜美女聲丹丹三位豪華嘉賓助陣。

本土樂團「夕陽武士」將在台北舉辦演唱會。（夕陽武士提供）本土樂團「夕陽武士」將在台北舉辦演唱會。（夕陽武士提供）

樂團特別選在符合專輯主題「萬事如意」的農曆年前，從高雄北上找歌迷團聚，他們坦言「現在這個階段覺得身體健康、萬事如意才是最重要的，因此才想辦這個專場，邀請大家在新年前好好相聚！」希望用一貫率直的音樂打動更多人。

在專場嘉賓的人選上，上班不要看的小歐與「夕陽武士」合作《同款的人》結緣，從那之後就時不時會在「夕陽武士」演出中露面擔任特聘「口琴手」。

小歐時常擔任「夕陽武士」的特聘「口琴手」。（夕陽武士提供）小歐時常擔任「夕陽武士」的特聘「口琴手」。（夕陽武士提供）

「夕陽武士」的團員直說「小歐的口琴真的是專業樂手程度的，是最會吹的男人，讓我們離不開他啊！」「夕陽武士」去年10月發行第三張創作專輯《萬事如意》，收穫許多正面評價，身為高雄樂團前輩的滅火器主唱大正聽完《萬事如意》專輯後直呼「這張真的好聽，推到不行！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中