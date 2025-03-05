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娛樂 最新消息

王嫚萱新婚備孕陷焦慮 老公一句話安撫感動她

王嫚萱上月出席《生日快樂》首映，透露備孕中。（資料照，記者陳奕全攝）王嫚萱上月出席《生日快樂》首映，透露備孕中。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕王嫚萱（原本藝名湘瑩）甩醉毆計程車司機事件，沉寂多年後改名復出，小年夜當天宣布成為人妻。她上月出席新戲記者會，新婚後首露面燦笑表示：「每天都很開心！」並透露備孕中。她今（5）在社群鬆口備孕進度，坦言狀態相當焦慮。

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王嫚萱感謝老公安撫焦慮心情。（翻攝自臉書）王嫚萱感謝老公安撫焦慮心情。（翻攝自臉書）

王嫚萱婚前就和先生講好，就算結了婚當前生活也不會有太大的變化，一切都慢慢來就好，沒想到新婚3個月，她就急著備孕、忙搬家，而年後的家宴及喜餅也都還沒開始找，讓她不禁反思，「這位人妻，幹嘛把自己搞得那麼忙呢？」

面對種種壓力，王嫚萱今天表現出焦慮的模樣，老公見狀陪在身邊，溫柔地告訴她不必感到急躁，因為一切都會有最好的安排，讓她瞬間獲得安慰，同時也在文末甜蜜告白：「好Man喔～我愛你！」

☆飲酒過量，有害健康☆

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