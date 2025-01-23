甜茶變歌神！《巴布狄倫：搖滾詩人》開金嗓 忠實呈現最美好年代

〔記者許世穎／綜合報導〕「甜茶」提摩西夏勒梅強勢衝擊獎季的新片《巴布狄倫：搖滾詩人》繼美國演員與導演公會獎，繼續穩穩入圍製片和編劇公會獎，今晚（23日）公布的奧斯卡也被看好將獲得多項大獎提名。電影今也曝光最新花絮，甜茶不僅展現演技還變歌神，親自獻唱多達40首歌。

提摩西夏勒梅演出《巴布狄倫：搖滾詩人》親自現場彈唱。（探照燈影業提供）

除了演出，提摩西也身兼電影製片，對於獻唱演出自信滿滿地說：「現場彈唱對我而言至關重要，倘若我辦得到，又幹嘛假裝呢？」足見對於跨出這一步相當驕傲。另一位製片佛萊德柏格也對他讚不絕口，直呼：「我都起雞皮疙瘩了！」飾演狄倫女友的艾兒芬妮也說：「他對於抓到要訣樂在其中，且全神貫注的程度顯而易見！」

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導演詹姆士曼格直稱對他而言，最重要的一環莫過於表演，「尤其是與演員們的合作。」除了提摩西，飾演強尼凱許的波伊德霍布魯克對於能演唱片中歌曲也驚呼「真的太威了，是一段超棒的經歷！」提摩西對他更是讚譽有加：「波伊德獨樹一格，和強尼凱許惟妙惟肖，卻仍放入他自己的感覺。」

提摩西夏勒梅在《巴布狄倫：搖滾詩人》化身巴布狄倫，被看好入圍奧斯卡。（探照燈影業提供）

資深金獎男星艾德華諾頓也以狄倫恩師比特席格一角開金嗓艷驚四座，更是最佳男配角的熱門人選。他坦言：「學習並演奏這些音樂，對我而言是個很大的號召力。」提摩西崇拜地說：「他可能是我們之中花最少時間準備角色的人，卻演得超棒，真的掏心掏肺！」

曾演出《捍衛戰士：獨行俠》的莫妮卡巴巴羅以瓊拜亞一角首度入圍美國演員公會獎，自爆演出前不會彈吉他，只會彈一點烏克麗麗、在洗澡時唱歌，就這樣硬著頭皮演了，結果卻驚為天人，令波伊德霍布魯克直呼：「我記得聽到她演唱時目瞪口呆，簡直是瓊拜亞的分身吧！」她自己則發自內心地說：「準備音樂的過程真的讓我更加瞭解她與那個年代。」

繼美國演員公會及導演公會獎，《巴布狄倫：搖滾詩人》穩穩繼續入圍製片公會獎傑出院線電影製片與編劇公會獎最佳改編劇本，加上英國學院電影獎最佳影片等6項大獎提名背書，可望在台灣時間今晚9點半揭曉的奧斯卡入圍名單中大有斬獲、入圍最佳影片等多項大獎。電影將於明天（24日）正式在台上映。

《巴布狄倫：搖滾詩人》「眾明星獻唱篇」幕後花絮：

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