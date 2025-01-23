英倫天團掀回憶殺！「接招合唱團」演唱會、電影接棒登台

〔記者許世穎／綜合報導〕英倫天團「接招合唱團」近期在台掀起回憶殺，先是去年底暌違17年再度來台開唱，改編自昔日團員「壞小子」羅比威廉斯狂放不羈的話題電影《更好的人》持續在台熱映，2月又將有以「接招合唱團」多首暢銷金曲串聯，搭配粉絲追星回憶與歡樂滿點的《青春來接招》大銀幕接棒，直接勾起不少人青春記憶。

《青春來接招》電影以接招合唱團暢銷金曲改編成歌舞片。（双喜提供）

出道35年的「接招合唱團」被譽為繼「披頭四」後最受歡迎的英國傳奇天團。當時由蓋瑞巴洛（Gary Barlow）、羅比威廉斯（Robbie Williams）、霍華德唐納（Howard Donald）、馬克歐文（Mark Owen）、傑森奧蘭奇（Jason Orange）組成，最初曾在僅有10位觀眾面前表演，憑藉帥氣的外表跟唱跳實力嶄露頭角，風靡萬千少女，堪稱近代最成功的男團始祖。

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不含個人成績，「接招合唱團」的專輯銷售量全球猛破4500萬張、橫掃8座全英音樂獎、勇奪2座MTV音樂大獎，演唱會場場秒殺，締造許多輝煌紀錄，也曾創下台灣唱片史上最暢銷的男孩團體專輯約40萬張。雖然多年來他們分分合合，但魅力不減，現在以蓋瑞、霍華德、馬克三人組合的形式繼續唱跳活躍。

正在上映中的《更好的人》也有提及「接招合唱團」最初的開端，還有關於羅比單飛離團又和其他人合好，主唱蓋瑞曾自爆當初看過《更好的人》第一版劇本後直呼：「我在片中看起來比《星際大戰》中的達斯維達（黑武士）更糟糕！」幽默反應讓羅比再次修改劇本，但還是在片中大開其他成員的玩笑，也自揭離團祕辛。

因此能再看到5人合體，一直是粉絲的心願，電影《青春來接招》裡除了5名女性好友為主角外，還從500位頂尖的舞者中選出帥氣好身材的5位男孩扮演接招團員，塑造一支超現實的男孩團體載歌載舞，連同造型穿著都呼應接招合唱團當年的經典造型，勢必讓粉絲滿足嗨翻。

《青春來接招》描述5位學生時代一起追接招合唱團的女孩的青春回憶。（双喜提供）

《青春來接招》改編自「接招合唱團」經典歌曲製作的歌舞劇《The Band》，在英國巡演時也深受觀眾喜愛，團員更親自擔任電影執行監製，就是要電影要保留原汁原味，對他們來說更是意義非凡，所以堅持要將焦點放在促成他們一切成就的粉絲上面，「少了歌迷，我們根本不可能走到這一步。」

由於將自己的歌曲改編成電影的想法在團員間醞釀了十幾年，當公司將這個企劃從音樂劇開始一步一步的實現時，讓成員霍華德感動說：「光只是看排練就已經讓我淚流滿面。音樂和表演結合在一起，賦予了歌曲新生命，希望粉絲都能看到。」

電影收錄多首「接招合唱團」的冠軍金曲在電影中，包含去年來台演唱的《完美的一天》（GREATEST DAY），還有暢銷金曲《耐心等待》（PATIENCE）、《征服世界》（RULE THE WORLD）、《回到我身邊》（BACK FOR GOOD）、《星光閃閃》 （SHINE）、《千萬首情歌》（A MILLION LOVE SONGS）等多首招牌歌曲，搭配全新編排符合劇情的歌舞唱面，勢必讓粉絲跟著歡唱。《青春來接招》將在2月21日全台上映。

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