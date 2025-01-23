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陳菁徽指施景中綠營側翼 ICU醫師陳志金回酸

陳菁徽稱施景中為「知名側翼」，但施景中表示不會與他的朋友陳菁徽為敵。（資料照）陳菁徽稱施景中為「知名側翼」，但施景中表示不會與他的朋友陳菁徽為敵。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕台大婦產科醫師施景中遭國民黨粉專製圖、批評為「綠營側翼」。施景中今（23）日一早在臉書曬出曾是婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽發言截圖，因她在立院發言中稱施景中為「知名側翼」，施景中坦言，他不會與他的朋友陳菁徽為敵，「下次見面我一樣裝做若無其事，伸出溫暖的手，我們也都會為婦女安全繼續努力。」

ICU醫師陳志金上午也在臉書發文力挺施景中，他說：「為什麼要幫立場不同的人貼上『側翼』的標籤？人家在婦產科的專業領域上，可是『主翼』呢！」

國民黨立委陳菁徽。（資料照，記者王藝菘攝）國民黨立委陳菁徽。（資料照，記者王藝菘攝）

施景中是在發文中認為自己並不知名也不是側翼，且在大多數時候，特別是婦產科場合中，他還可能是「主流」。施景中提到，22日晚上看到陳菁徽的影片有點錯愕，因為幾天前他才和陳在一個場合碰面，也熱絡地打招呼，後來他要找陳敬酒時，陳已經先離開。

有網友在施景中的臉書貼文底下留言：「你錯了，朋友變成敵人就不應該客氣。」施景中則回應：「不會是敵人，她應該有她的立場必須表態聲明。」

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