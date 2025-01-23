苦苓再酸陳玉珍 「妳不是文化殺手，難道殺豬？」

藍營立委陳玉珍因提案刪除公視23億預算，甚至嗆聲「丟掉那隻要飯的碗」，引來影視圈反彈。（資料照，記者田裕華攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍先前因提案刪除公視23億預算，甚至嗆聲「丟掉那隻要飯的碗」，引來影視圈反彈，民進黨立委范雲日前加碼指出，陳玉珍有意將「文化黑潮計畫」整個扼殺，掀起關注。

台北市影片商業同業公會（以下簡稱台北市片商公會）發表聲明，呼籲立委理性審查文化預算，「支持有關台灣文創內容產製與推廣等相關計畫，齊為台灣影視音產業的發展而努力。」

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今（23）日一早，作家苦苓在臉書再點名陳玉珍，怒嗆無差別刪除以下文化預算，陳玉珍都有份：「國立宜蘭傳藝中心、國立台灣文學館、台灣人權博物館、史前博物館、國家美術館、台灣博物館。」苦苓最後不滿表示：「還說妳不是文化殺手、難道是殺豬的？」

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台北市片商公會指出，市場與資金實為內容產業蓬勃發展的關鍵要素，國家整體文化預算比例之增長向來是進步國家的指標之一，「立法院審理文化部會相關預算，驚見有立法委員提出大幅刪減之提案，台北市影片商業同業公會成員橫跨電影開發、製作、行銷、發行、戲院及平台等上下游所有環節，無不憂心立法委員此舉將動搖台灣內容產業好不容易建立起來的競爭實力與成長動能。」

聲明中呼應文化部長李遠：「文化是國家的靈魂，靈魂不容隨意踐踏，台灣文化也不能徹底淪陷，若支撐文化的預算再遭大幅刪減，就像斷了葉子的葉脈，葉子終將枯萎而死。」

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