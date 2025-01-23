晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

肺癌隱形殺手 醫師姜冠宇：別說再看看

「帽子歌后」鳳飛飛不幸於2012年1月3日因肺腺癌過世。（資料照）「帽子歌后」鳳飛飛不幸於2012年1月3日因肺腺癌過世。（資料照）

〔記者林南谷／綜合報導〕華語音樂教父劉家昌去年12月2日因肺癌過世，享壽83歲，「帽子歌后」鳳飛飛也不幸於2012年1月3日罹患肺腺癌撒手人寰，台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇今（23）日凌晨在臉書發文表示，肺癌不是只有低劑量電腦斷層（LDCT），重點是勇於早期處理。

姜冠宇表示，很多時候健檢、篩檢結果，可能就是「不成氣候」的小小一塊，直徑大概5-6mm，讓病人遲疑「要開刀嗎」？人遇上開刀會想逃避的！而他處理方式，會說趕快去專家看，該開就開，因為晚一點療程就會多了化療。

由於當今生活環境複雜，姜冠宇分析像肺腺癌、肺鱗狀細胞癌這類，不用抽煙也還是有可能發生，「女性做家事烹飪長期暴露有油煙也會有影響，只要讓肺泡上皮與支氣管鱗狀細胞有傷害累積，都有可能發生，LDCT的介入，某種程度解決了晚期發現，降低發生『看到了都不能開了』問題，剩下都是治療的問題。」
他最後呼籲在精準醫療時代，綜合評估相對容易很多，對於疑似病灶該拿掉就拿掉，沒有說還可以「再看看的」。

低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）是電腦斷層掃描的一種，輻射暴露量較低，檢查過程僅需5分鐘，就可以完整掃描整個肺部。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中