肺癌隱形殺手 醫師姜冠宇：別說再看看

「帽子歌后」鳳飛飛不幸於2012年1月3日因肺腺癌過世。（資料照）

〔記者林南谷／綜合報導〕華語音樂教父劉家昌去年12月2日因肺癌過世，享壽83歲，「帽子歌后」鳳飛飛也不幸於2012年1月3日罹患肺腺癌撒手人寰，台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇今（23）日凌晨在臉書發文表示，肺癌不是只有低劑量電腦斷層（LDCT），重點是勇於早期處理。

姜冠宇表示，很多時候健檢、篩檢結果，可能就是「不成氣候」的小小一塊，直徑大概5-6mm，讓病人遲疑「要開刀嗎」？人遇上開刀會想逃避的！而他處理方式，會說趕快去專家看，該開就開，因為晚一點療程就會多了化療。

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由於當今生活環境複雜，姜冠宇分析像肺腺癌、肺鱗狀細胞癌這類，不用抽煙也還是有可能發生，「女性做家事烹飪長期暴露有油煙也會有影響，只要讓肺泡上皮與支氣管鱗狀細胞有傷害累積，都有可能發生，LDCT的介入，某種程度解決了晚期發現，降低發生『看到了都不能開了』問題，剩下都是治療的問題。」

他最後呼籲在精準醫療時代，綜合評估相對容易很多，對於疑似病灶該拿掉就拿掉，沒有說還可以「再看看的」。 低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）是電腦斷層掃描的一種，輻射暴露量較低，檢查過程僅需5分鐘，就可以完整掃描整個肺部。

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