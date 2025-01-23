殺掉約會對象否則家人就會死！《無線殺機》初約會變惡夢

〔記者許世穎／綜合報導〕由《忌日快樂》系列、《換人殺砍砍》導演克里斯多福蘭登執導的最新驚悚片《無線殺機》（Drop）今（23）日曝光首支預告，再度回歸驚悚類型電影的他聯手兩大恐怖驚悚類型電影製片公司布倫屋與白金沙丘聯合製作，描述一個初次約會演變成被威脅的惡夢。

梅根費伊在《無線殺機》飾演多年來首次約會的寡婦和單親媽媽，卻遭不明人士威脅。（UIP提供）

曾獲艾美獎提名，並以熱門影集《白蓮花大飯店》爆紅的梅根費伊在片中飾演薇拉，一名多年來第一次約會的寡婦和單親媽媽，她來到約會地點的一家高級餐廳之後，就因為約會對象、《到我們為止》布蘭登斯克勒納飾演的亨利比她預期中更有魅力、更帥氣感到非常高興。但是隨著一連串的匿名訊息開始陸續傳送到她的手機，薇拉就從一開始的煩躁逐漸陷入恐懼，而這兩人之間原本擦出的火花也開始冷卻下來。

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梅根費伊（左）在《無線殺機》被威脅殺死首次約會的布蘭登斯克勒納。（UIP提供）

薇拉收到指示不准把這件事告訴任何人，而且必須遵守匿名訊息的指令，否則她透過手機上的家用監視器看到的帽T神祕人物就會殺死她年幼的兒子以及正在當他保姆的薇拉的姐姐，而一直在無形中折磨她的神秘人物最後的指令竟然是要她殺死約會對象亨利。

導演克里斯多福蘭登（左）執導《無線殺機》和梅根費伊合作。（UIP提供）

導演克里斯多福蘭登以他在《忌日快樂》系列中完美呈現的戲謔性和懸念迭起的緊張感，帶來這部符合時事的「誰是兇手」全新驚悚片，第一次約會已經夠讓人緊張了，如果在第一次約會時，有一個匿名而且看不見的人不斷把非常私密的梗圖傳給你，而這些梗圖從有點煩人逐漸升級到威脅殺人的程度，那絕對會讓你不寒而慄。《無線殺機》預計4月11日在台上映。

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