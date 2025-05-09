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黃子佼拼免囚！高院今第3度召開調解庭 又有5位被害人達成調解

藝人黃子佼涉持有未成年性影像犯行，一審被判刑8月，高院曾2度召開調解庭，黃共和10名被害人達成和解，9日下午，黃雖未出庭，全權委託律師團處理調解，又和5人達成和解。（記者楊國文攝）藝人黃子佼涉持有未成年性影像犯行，一審被判刑8月，高院曾2度召開調解庭，黃共和10名被害人達成和解，9日下午，黃雖未出庭，全權委託律師團處理調解，又和5人達成和解。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼被訴收藏2259部兒少性影像片，一審認定受害人達35人，將他判刑8月徒刑，黃不服上訴，台北地檢署查出另有12名少女受害、共586部性影像片，日前將黃追加起訴併由高院審理；高院繼日前2度召開調解庭，結果黃共和10位被害人達成和解、簽和解書，高院今天下午第3度召開調解庭，黃雖未出庭，其委任律師又和5位被害人達成和解，並支付和解金，即黃至今共和15人達成調解。

高院目前未再安排調解庭，已定5月14日再度召準備程序庭，傳喚黃子佼出庭。法界分析，由於尚有不少被害人，黃子佼方面最好加快腳步，積極和其他被害人達成和解，若沒有大幅進展，二審判刑未減至6月徒刑以下而得以易科罰金，黃恐將面臨坐牢命運。

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高院今天下午2時召開調解庭，黃子佼由律師全權代為處理和解事宜，由於兩造都調解意願，庭訊進行至2時19分即結束庭訊，結果黃的律師和5位被害人達成和解，庭後，被害人和家屬由法院的秘密通道離開。高院認為黃子佼有逃亡之虞，本月2日下午5時，緊急傳喚黃子佼到庭，訊後諭令50萬元交保、並限制出境、出海。

黃子佼自2014年2月起成為「創意私房」的高級會員，購買、下載兒童或少年性影像片，被北檢起訴。北院認定，黃購買、持有達2259部兒少性影像片，被害兒童達35人之多，最小者僅10歲、最大者17歲，且黃無悔意，將他將他依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月、不得易罰金。檢方和黃不服，均上訴高院。

高等法院3月首度開庭，黃承認部份兒少性剝削犯行，但辯稱下載時不知道被害人有未成年人，未侵害個資，黃並請求法官協助他和被害人進行調解。庭後，黃2度鞠躬道歉後搭車離去。上週黃子佼到高院出庭，庭後，再度90度鞠躬道歉後離去。

另外，台北地檢署查出另有12名少女受害、共586部性影像片，日前將黃追加起訴，併由高院審理，已有47位被害人。

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