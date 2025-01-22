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不倫導演連6年闖關柏林！韓「最強小三」有望挺孕肚相隨

洪尚秀（左）、金珉禧。（達志影像）洪尚秀（左）、金珉禧。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕柏林影后金珉禧和韓國名導洪尚秀大談9年不倫戀，近來爆出懷孕「喜訊」，但韓國網友卻不祝福，原因來自洪尚秀並未離婚，但現在洪尚秀和金珉禧合作的新片《大自然對你說了什麼》入圍柏林影展，外界在看兩人是否於影展再度合體。

金珉禧曾被譽為「男神收割機」，還沒和洪尚秀搭上線前，包括李政宰、李洙赫、趙寅成都是她的緋聞對象，不過就在2015年和洪尚秀合作《這時對，那時錯》時談起不倫戀，被冠上「最強小三」封號。

洪尚秀和金珉禧情纏多年，男方沒能離婚，據報導，洪尚秀2016年申請離婚調解未果，2019年在離婚官司中敗訴，據知洪尚秀的妻子並不想離婚，還曾放話：「雖然聽起來很荒謬，但我相信他一定會回到我身邊。」

63歲的洪尚秀是國際影展的常客，他自2020年起，連6年受邀至柏林影展放映新片；《大自然對你說了什麼》由金珉禧擔任製片，講述一名詩人遇見女友一家人的故事，獲影展執委會大讚電影酸甜可口，深刻洞察人際關係的流動。

第75屆柏林影展將於當地時間2月13日盛大舉行。

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