結婚10周年婚變傳不停…昔吳奇隆公開認愛劉詩詩主因曝光

吳奇隆（左）與劉詩詩近來婚變頻傳。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣男星吳奇隆和中國女星劉詩詩於2015年結婚育有1子，今年正好是兩人結婚10周年，不過近來夫妻倆卻婚變消息頻傳。昔日兩人認愛後一起上節目的畫面被翻出，當初決定公布戀情的主因也曝光。

吳奇隆與劉詩詩因拍攝《步步驚心》擦出愛火，於2013年曬出合照雙雙公開認愛，並希望外界給予祝福及空間。事後兩人更一起上節目，吳奇隆談到曝光戀情的主因，坦言彼此對這段情都抱持認真的態度，因此在決定公開前並沒有掙扎太久，溝通後也達成共識。

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吳奇隆（左）與劉詩詩曾一起上節目分享公開戀情的主因。（翻攝自微博）

節目中被主持人問到心目中最美好的愛情是什麼樣子？劉詩詩害羞回答「用心，彼此用心」，吳奇隆也提到目前是自己最幸福的時刻，認為能在生活中找到彼此了解、諒解的人不容易，「但我有，我很幸福」，一番話閃瞎現場觀眾。

對於夫妻倆的婚變消息，近日吳奇隆媽媽接受媒體訪問時，表示看到不實傳言很不好受，直誇媳婦劉詩詩溫柔體貼，並澄清他們只是不想對外界談論私事，小倆口的感情還是很好。

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