晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

結婚10周年婚變傳不停…昔吳奇隆公開認愛劉詩詩主因曝光

吳奇隆（左）與劉詩詩近來婚變頻傳。（翻攝自微博）吳奇隆（左）與劉詩詩近來婚變頻傳。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣男星吳奇隆和中國女星劉詩詩於2015年結婚育有1子，今年正好是兩人結婚10周年，不過近來夫妻倆卻婚變消息頻傳。昔日兩人認愛後一起上節目的畫面被翻出，當初決定公布戀情的主因也曝光。

吳奇隆與劉詩詩因拍攝《步步驚心》擦出愛火，於2013年曬出合照雙雙公開認愛，並希望外界給予祝福及空間。事後兩人更一起上節目，吳奇隆談到曝光戀情的主因，坦言彼此對這段情都抱持認真的態度，因此在決定公開前並沒有掙扎太久，溝通後也達成共識。

吳奇隆（左）與劉詩詩曾一起上節目分享公開戀情的主因。（翻攝自微博）吳奇隆（左）與劉詩詩曾一起上節目分享公開戀情的主因。（翻攝自微博）

節目中被主持人問到心目中最美好的愛情是什麼樣子？劉詩詩害羞回答「用心，彼此用心」，吳奇隆也提到目前是自己最幸福的時刻，認為能在生活中找到彼此了解、諒解的人不容易，「但我有，我很幸福」，一番話閃瞎現場觀眾。

對於夫妻倆的婚變消息，近日吳奇隆媽媽接受媒體訪問時，表示看到不實傳言很不好受，直誇媳婦劉詩詩溫柔體貼，並澄清他們只是不想對外界談論私事，小倆口的感情還是很好。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中