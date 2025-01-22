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張員瑛上美食節目堅持不碰可樂 背後原因超敬業

張員瑛日前上節目《拜託了！冰箱》，來賓還有《黑白大廚》中的幾位主廚。（翻攝自YT）張員瑛日前上節目《拜託了！冰箱》，來賓還有《黑白大廚》中的幾位主廚。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團IVE成員張員瑛因甜美長相爆紅，近期她上節目《拜託了冰箱》，有觀眾發現其他來賓面前都擺著可樂，唯獨張員瑛面前是空的，背後原因曝光後引網友大讚她真的超敬業。

張員瑛日前上節目《拜託了！冰箱》，來賓還有Netflix實境秀《黑白大廚》中的幾位主廚。依照節目慣例，張員瑛公開自己的冰箱的內容物，只見裡面裝滿了各種的起司、牛奶等食材，她透露自己喜歡的食物口味，「我不吃辣，特別喜歡奶油質地的口感，還有油膩的食物、起司等

其他來賓面前都擺著可樂，唯獨張員瑛面前是空的。（翻攝自韓網）其他來賓面前都擺著可樂，唯獨張員瑛面前是空的。（翻攝自韓網）

張員瑛面前不放紅罐可樂是因為有代言另一廠牌的可樂。（翻攝自IG）張員瑛面前不放紅罐可樂是因為有代言另一廠牌的可樂。（翻攝自IG）

而其中一幕是所有來賓都坐定在餐桌上，每個人面前都擺著一罐紅色鋁罐的可樂，只有張員瑛沒有，原來是因為IVE有代言另一廠牌的可樂，為了維護代言人形象，張員瑛敬業的婉拒了，此舉引韓網激讚。

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