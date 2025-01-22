劉德華曝思考過退休「會放慢腳步」 春節台港日韓男神連番登場

〔記者許世穎／台北報導〕農曆春節即將到來，串流平台Hami Video推出台、港、日、韓8位男神多部優質影視作品，接連陪伴觀眾過新年，包括由香港影帝劉德華監製主演的空中犯罪動作片《危機航線》，還有劉德華監製、劉青雲主演的《談判專家》，以及陳柏霖主演的《不如海邊吹吹風》迎來大結局，韓星李浚赫演出大受好評的《我的完美秘書》，韓國戀愛實境秀《換乘戀愛-另一個開始》，都在Hami Video上架熱播。

日劇方面，由橫濱流星獨挑大樑的2025年大河劇《大膽狂徒～蔦重繁華如夢故事～》以及三部戲劇特別篇：松重豐主演《孤獨的美食家 2025跨年特別篇》、木村拓哉主演《型男主廚三星夢 特別篇》，還有睽違17年再度回歸螢幕的《新‧暴坊將軍》由「資深男神」松平健續演，讓觀眾們擁有最豐盛的視覺饗宴！動畫迷則不可錯過《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》中柯南與怪盜基德的智慧對決。

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劉德華監製主演空中犯罪動作片《危機航線》。（華映提供）

劉德華在空中犯罪電影《危機航線》飾演患有躁狂症的高皓軍，帶領全體乘客在萬米高空上演驚心動魄的生死逃亡，他再次挑戰父親角色，刻畫患有躁狂症的父親如何面對家庭矛盾，談到為飾演躁狂症患者角色所做的準備，他表示：「身邊有不少人情緒容易躁動，雖然不至於成為疾病，但也反映了對生活和工作的極端追求。而當腦部分泌失調時，就可能引發疾病，這是非常棘手的。因此，對生活需要更多寬容。」

面對多年來忙碌的演藝生涯，劉德華自己又是如何面對這些壓力、以及是否曾考慮退休時，他坦言：「我有思考過，也會放慢腳步。」他認為朋友、家庭、太太和女兒都是生活的重要部分，「但對於唱歌、電影、演戲，我將它們視為我的興趣，這也已是我生活的一部分。」他主演的《危機航線》1月24日全台獨家上架，監製的《談判專家》於1月30日登場。

陳柏霖主演的《不如海邊吹吹風》即將邁入大結局。（大川大立提供）

台劇迷的春節佳選莫過於由金鐘導演何潤東執導、陳柏霖與郭雪芙主演的治癒系愛情影集《不如海邊吹吹風》，將於1月26日迎來感人至深的大結局，想要一次追完全劇，春節期間就是最佳時機。

韓國療癒羅曼史《我的完美秘書》正在熱播，韓志旼與李浚赫精彩演繹霸道女CEO與全能男秘書的溫馨曖昧故事，每週五六獨家更新，甜蜜滿分！韓國戀愛實境節目《換乘戀愛-另一個開始》也於1月23日起每週四全台獨家更新，舊愛新歡間的微妙互動令觀眾屏息以待。Hami Video將以多元豐富的內容陪伴觀眾度過這個熱鬧的新年假期。

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