驚！張惠妹愛徒抱著「骨灰」到遊樂園 哭得筋疲力盡

持修為了拍哭戲，事前還先請演員朋友幫忙集訓。（EMI提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕當初被天后張惠妹親自面試進入公司的創作歌手持修，推出新歌《再一次就好》MV，他形容這是一首「登大人」的歌，付出所有去愛，雖然過程中可能會受傷，但總會獲得新的東西，他認為這樣「很爽！」

持修去年底數位上架第三張創作專輯《受》，目前也將展開實體專輯預購，預計3月14日正式發行。其中他私心最愛的歌曲是《再一次就好》，他攜手老搭檔導演何帛儒，親自參與MV故事發想，兩人花了一個晚上寫腳本，表達對於失去的依戀。

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持修在ＭＶ裡抱著心愛另一半骨灰化成的盆栽到遊樂園。（EMI提供）

持修將滿溢的情感，寄情於一株盆栽，不論在家裡、在路上，甚至到兒童樂園玩耍，他都不忘抱著盆栽，持修表示：「很有趣的故事，寫一個人跟已經逝去的另一伴的骨灰，所化成的盆栽之間的故事，跟這首歌一樣，表達對於『放手』這件事情，並沒有辦法那麼簡單的就放手，還是有所留戀。」

持修在MV裡表現出對失去的依戀。（EMI提供）

MV劇情中，持修心愛的女孩躺在病床上，導演希望能有哭戲，持修擔心哭不出來還提前請當演員的朋友為他集訓3個小時，拍攝時果真順利達到導演要求，持修才體悟，原來「哭」是件那麼累人的事，他筋疲力盡地說：「以前沒拍過那麼久的MV，這次拍了17個小時。」

2月16日持修將在遠百信義A13北面廣場舉辦歌迷見面活動「愛的補完計畫『把心交出來』」，他的首次亞洲巡演「愛」近期也將展開。

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