美如日劇！凍齡玉女雪地中凍傷 保鮮膜竟派上用場

蘇慧倫到日本取景拍MV，畫面唯美。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕凍齡玉女歌手蘇慧倫常被粉絲誇讚駐顏有術，不過最近她推出新歌，唱的卻是很多女生避談的《抬頭紋》，但看到她近期釋出的一些美照，歌迷看了直說：「只有療癒的歌聲，沒有抬頭紋啦！」

蘇慧倫在雪地裡拍MV，寒冷卻值得。（相信音樂提供）

相隔5年，蘇慧倫將推出新專輯《輕重》，為拍攝新歌《抬頭紋》MV，飛往日本長野縣白馬村取景，白雪皚皚的北阿爾卑斯山就在眼前場面壯麗，宛如日劇或日本電影美感。

請繼續往下閱讀...

不過在零下3度雪地取景，因為新專輯造型還不能穿上厚重的雪衣，以前常去北海道滑雪的蘇慧倫笑說：「去滑雪沒凍傷，卻因為拍MV凍傷，但拍很多很美的畫面，一切辛苦都值得。」

蘇慧倫相隔5年終於要推出新專輯，特別前往日本拍MV。（相信音樂提供）

為了讓蘇慧倫保暖，工作人員祭出保鮮膜以及「人體暖暖包」戰術，幫她的腳包起保鮮膜，避免雪滲入鞋底濕掉，一喊卡，所有人都緊緊抱住她，讓她取暖。MV將在明（23日）晚9點於相信音樂YouTube頻道首播。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法