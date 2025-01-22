晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

美如日劇！凍齡玉女雪地中凍傷 保鮮膜竟派上用場

蘇慧倫到日本取景拍MV，畫面唯美。（相信音樂提供）蘇慧倫到日本取景拍MV，畫面唯美。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕凍齡玉女歌手蘇慧倫常被粉絲誇讚駐顏有術，不過最近她推出新歌，唱的卻是很多女生避談的《抬頭紋》，但看到她近期釋出的一些美照，歌迷看了直說：「只有療癒的歌聲，沒有抬頭紋啦！」

蘇慧倫在雪地裡拍MV，寒冷卻值得。（相信音樂提供）蘇慧倫在雪地裡拍MV，寒冷卻值得。（相信音樂提供）

相隔5年，蘇慧倫將推出新專輯《輕重》，為拍攝新歌《抬頭紋》MV，飛往日本長野縣白馬村取景，白雪皚皚的北阿爾卑斯山就在眼前場面壯麗，宛如日劇或日本電影美感。

不過在零下3度雪地取景，因為新專輯造型還不能穿上厚重的雪衣，以前常去北海道滑雪的蘇慧倫笑說：「去滑雪沒凍傷，卻因為拍MV凍傷，但拍很多很美的畫面，一切辛苦都值得。」

蘇慧倫相隔5年終於要推出新專輯，特別前往日本拍MV。（相信音樂提供）蘇慧倫相隔5年終於要推出新專輯，特別前往日本拍MV。（相信音樂提供）

為了讓蘇慧倫保暖，工作人員祭出保鮮膜以及「人體暖暖包」戰術，幫她的腳包起保鮮膜，避免雪滲入鞋底濕掉，一喊卡，所有人都緊緊抱住她，讓她取暖。MV將在明（23日）晚9點於相信音樂YouTube頻道首播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中