62歲黛咪摩兒戀上小鮮肉！傳與小21歲「蜘蛛人」甜蜜同居

黛咪摩兒（右）傳出正與小21歲的安德魯加菲爾德熱戀中。（路透社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕62歲好萊塢女星黛咪摩兒（Demi Moore）今年初以《懼裂》拿下金球獎喜劇類影后，隨著事業再攀顛峰，近日也傳出新戀情，對象是小21歲的前「蜘蛛人」安德魯加菲爾德（Andrew Garfield），甚至兩人已經同居。

近期，一段在金球獎頒獎典禮當晚的影片於網路上瘋傳，畫面中黛咪摩兒與安德魯加菲爾德的互動親密，不僅專注地凝視對方雙眼，黛咪摩兒更緊緊握住男方的手。據《每日郵報》報導，有知情人士爆料，兩人確實在熱戀交往中，且已經進展到同居的階段，安德魯加菲爾德似乎目前正住在黛咪摩兒位於愛達荷州太陽谷的住處。

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事實上，黛咪摩兒曾有過3段婚姻，18歲時與大她12歲的殷音樂家弗雷迪摩爾（Freddy Moore）結婚，維繫4年後離婚，第二段婚姻則是在她25歲時嫁給當紅影星布魯斯威利（Bruce Willis），並育有3名女兒，13年後離婚，而第三任老公是小她16歲的艾希頓庫奇（Ashton Kutcher），結婚8年，最終因男方出軌畫下句點。

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