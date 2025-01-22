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謝金燕昔車禍脊椎重創 自爆有「1後遺症」網超心疼

謝金燕近期因被利菁重提未婚生子一事，再度引發話題。（翻攝自IG）謝金燕近期因被利菁重提未婚生子一事，再度引發話題。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星謝金燕近期因被主持人利菁重提未婚生子一事，再度引發話題，面對外界猜疑，謝金燕火速寫了歌做出回應，內容透露了不少單親媽媽的辛酸。事件稍稍退燒後，謝金燕在社群分享她平時的腹肌訓練，有網友好奇提問為何是在跳跳床上做運動，對此謝金燕也坦承其實是因為車禍後遺症導致。

謝金燕擁有緊實川字腹肌。（翻攝自小紅書）謝金燕擁有緊實川字腹肌。（翻攝自小紅書）

謝金燕分享如何練腹肌，只見她坐在跳跳床上，腹部拱緊、雙腳半抬，左右來回移動鍛鍊側腹。（翻攝自小紅書）謝金燕分享如何練腹肌，只見她坐在跳跳床上，腹部拱緊、雙腳半抬，左右來回移動鍛鍊側腹。（翻攝自小紅書）

謝金燕時常與網友分享變美秘訣，包含不喝含糖飲料、能走樓梯就走樓梯以及不曬太陽等，她也曬出一段影片分享川字腹肌怎麼練，開頭只見謝金燕坐在跳跳床上，腹部拱緊、雙腳半抬，左右來回移動鍛鍊側腹。不少人認為跳跳床容易移動，恐有傷腰的疑慮，因此她也引來外界好奇為何不在地上做運動。

對此，謝金燕輕描淡寫表示「是車禍後遺症，姐尾椎受傷坐不了硬的」，一番話瞬間引網友超心疼。據悉，謝金燕於1991年遭遇車禍，傷勢慘重，包含全身多處骨折、腦震盪、內出血、右臉割傷與大腿灼傷等，醫生一度認為她可能要坐輪椅一輩子，好在最後仍恢復健康。

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