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娛樂 最新消息

網美「12小時千人斬」遭炎上 AV男優：都在她計畫中

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕情色網美邦妮（Bonnie Blue）近日在社群稱，自己完成12小時內激戰1057名男性，打破美國AV女優史帕克絲（Lisa Sparks）在2004年創下的紀錄，不過也因此引起輿論抨擊。對此，曾與她合作的愛爾蘭AV男優安迪（Andy Lee）認為，這一切都在邦妮的計劃之中，她是深思熟慮的行銷策略者，「無論人們喜歡還是批評，她都是贏家。」

情色女優邦妮、AV男優安迪。（翻攝自IG）情色女優邦妮、AV男優安迪。（翻攝自IG）

綜合外媒報導，安迪日前受訪時指出，邦妮在聚光燈下的生活和私下截然不同，「鏡頭外，她真的很安靜、甜美，不過鏡頭一打開，性的惡魔就出來了。」他也大讚邦妮，擁有競爭的天性和專業精神，總是想要更多或是做得更好，且很好相處，願意做任何事。

此外，安迪點出邦妮的職業戰略，指出她擁有智慧和媒體的敏銳性，她明確知道，做什麼事情引起關注，而這項技能也確實為她帶來收入及提升知名度，更鞏固她在成人明星的地位，無論人們喜歡還是批評，她都是贏家。

儘管邦妮的行徑，引起道德的質疑和撻伐，但她的職業生涯仍在蒸蒸日上，並為她帶來了可觀的收入。

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