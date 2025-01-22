佳娜喝咖啡成癮「月花上萬元」 祖雄斤斤計較讓她崩潰

佳娜抱怨老公連咖啡錢都要計較。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕烏克蘭女星佳娜與馬來西亞男星祖雄結婚後育有一女，她近日上《同學來了》「不可思議有這麼一天，女人的日常舉動，男人眼裡很拜金」主題，抱怨老公連咖啡錢都要計較。

佳娜說：「我很愛喝咖啡，一天大概要喝3杯，剛好我們家樓下就是咖啡店，我很享受那個氣氛，但他就看不下去，說我浪費錢，就去買咖啡機，叫我在家喝，但我都喝小杯的，因為大杯更貴，他會罵我。」

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祖雄為了養家才對錢斤斤計較。（中天提供）

這抱怨讓祖雄聽得很無奈，更表示佳娜每個月光是喝咖啡的開銷就要破萬元，「咖啡膠囊我買她喜歡的口味，價錢差了3倍，但她就是要去樓下喝，我跟她說喝美式最省錢，結果她喝最貴的。」

而祖雄也提到自己之所以會對錢斤斤計較，其實都是為了養家，「單身的時候體驗不出來到底衛生紙要省來幹嘛的，但組織一個家庭後，這都是要計算的，我有一天去買衛生紙還有寵物、小孩、廚房要用的乾濕紙巾，買一買1萬塊就不見了。」

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