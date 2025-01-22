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娛樂 最新消息

邰正宵高雄醫學院畢業 張啟樂逼問來台逾30年趣聞

資深歌手邰正宵（左）接受央廣《台味超有港》主持人張啟樂專訪。（張啟樂提供）資深歌手邰正宵（左）接受央廣《台味超有港》主持人張啟樂專訪。（張啟樂提供）

〔記者林南谷／台北報導〕58歲歌手邰正宵香港出生，卻在台灣念大學並踏入歌壇，唱紅《千紙鶴》、《九百九十九朵玫瑰》、《想你想得好孤寂》等多首經典歌曲，住台灣超過30年，最近接受央廣《台味超有港》主持人張啟樂專訪，2人都在香港出生，訪談中聊了許多趣聞。

張啟樂拍胸脯說，邰正宵可是他心中的偶像，回憶念書時，已經在聽邰正宵歌曲，更會買他唱片，更自曝：「我讀書時參加歌唱比賽，曾演唱邰正宵名曲，也因此獲得不錯成績。」

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節目中，張啟樂和邰正宵聊到第一次造訪台灣印象，邰正宵說，他讀小學時已和家人到過台北，但因當時年紀小，印象很模糊；第二次來台灣，是邰正宵就讀大學，順利自高雄醫學院醫學技術學系醫事檢驗組畢業，所以對南台灣並不陌生。

2人都是道地香港出生，張啟樂和邰正宵有許多共同話題。（張啟樂提供）2人都是道地香港出生，張啟樂和邰正宵有許多共同話題。（張啟樂提供）

當年邰正宵以《想你想得好孤寂》紅遍全球華人區，也讓他一舉紅回家鄉香港，想起過往有機會回香港宣傳唱片或演出，他最期待就是到香港茶餐廳吃牛肉飯和腸粉，透露最愛吃的是沒有包餡料的腸粉，「那種只有淋上醬油、芝麻醬和甜醬的腸粉」，是邰正宵小時候最愛零食。

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從出道到現在，邰正宵坦言住台灣時間比較長，現在回香港讓他有種度假的感覺，節目上，他被張啟樂逼問最愛香港食物？他馬上表示最愛媽媽做的蕃茄炒雞蛋，更說造訪全世界每個地方，都會找當地蕃茄炒雞蛋，「一直到現在，媽媽為我做的蕃茄炒雞蛋仍是最好吃。」

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