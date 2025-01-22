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娛樂 最新消息

Gino鬆口當年解約內幕 孫德榮一句「很難搞」讓他走心

Gino說出當年與孫德榮解約原因。（中天提供）Gino說出當年與孫德榮解約原因。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「本土一哥」Gino近日上《小明星大跟班》說出當初和王牌經紀人孫德榮解約的原因，「他希望我把全力放在新媒體上，但我不願意。」

Gino說：「他是我進入這行最重要的人，我都叫他老爸，兩年前他身體比較好了，想復出做喬傑立2.0，我回來簽給他後，我們的感情因為工作開始變質。」也曾因為孫德榮的一句話感到難過：「我跟他聊工作，他說『你不要講那麼多，反正你現在很難搞』，我從來沒從他口中聽到這樣的話。」

孫德榮。（本報資料照）孫德榮。（本報資料照）

事實上，Gino與孫德榮對工作上有不同的想法和規劃，「去年發生了一些事情，瞬間整年沒工作，他希望我把全力放在新媒體上，但我認為之前花那麼多時間訓練，要我完全斷掉，然後去做新媒體只是為了現在的潮流，那我不願意，我想了一下就去找老爸解約。」

令Gino意外的是，解約過程竟意外地順利，「我講的時候手在抖，胃酸上上下下的，他問我為什麼，我就解釋了剛剛講的這些，沒想到說出來後，他不只跟我解約，還幫我介紹其他經紀人。」

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