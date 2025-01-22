男神玄彬造訪101！賈永婕揭邀約內幕：是他親自選中我

賈永婕邀請到男神玄彬造訪101，引發外界好奇，她親還原內幕。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星賈永婕自去接下101董座後便話題不斷，近日更邀請了她心目中的男神玄彬造訪101，賈永婕難掩激動曬出多張與神的合照炫耀，面對外界好奇怎麼請到玄彬的？今（22）日她親自還原內幕。

賈永婕表示最初與電影公司談的是電影《哈爾濱》的特別場贊助活動，活動包含101貴賓場見面會、101點燈及玄彬與101合照。沒想到就在活動前5天，韓方突然想改地點，賈永婕火速選了2個場地給玄彬選擇，沒想到玄彬馬上選了101的「AMBI space」，接下來挑休息室時，又從賈永婕辦公室和88樓VVIP包廂中選到前者，讓賈永婕激動直呼「一切都好不真實」。

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玄彬在電影《哈爾濱》的特別場上要抽一位觀眾互動時，竟又抽中賈永婕。（翻攝自臉書）

賈永婕原先想說，好運應該就這樣用完了，沒想到在電影《哈爾濱》的特別場上，玄彬要抽一位觀眾來互動時，竟又再度抽中賈永婕所坐的位置，這下連她本人都懷疑是電影公司在作弊，不過連電影公司都表示，他們並沒有刻意讓玄彬抽到賈永婕，一切真的是緣分。

從賈永婕曬出和玄彬互動的影片，可以看到她見到男神的激動情緒，她先是雀躍跑上台，接著又瘋狂比出愛心手勢。事後賈永婕表示，她見到玄彬的激動表現，讓老公覺得她很不正常，已經很多天不跟她說話了，幽默的發文馬上吸引大批網友按讚。

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