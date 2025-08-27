晴時多雲

娛樂 最新消息

蔡依林不藏了！甜蜜勾脖31歲泰國男神被拍 真實身分曝光

蔡依林甜蜜勾著MV男主角。（翻攝臉書）蔡依林甜蜜勾著MV男主角。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林將於七夕情人節推出浪漫新歌《Pillow》MV，她今在社群曝光視覺照，甜蜜摟著一名平頭男主角放閃。眼尖歌迷火速發現，對方疑為31歲的泰國男神「Tor」塔納波·里拉塔納卡鄒，「國際蔡」再次發威！

《Pillow》是Jolin自己的創作，她在聽歌會上分享：「我想像Pillow（枕頭）就是我的愛人，每個晚上就要跟它說話，這是一個比喻的意思，也可以說是你做了一場好夢。」

泰國男神「Tor」塔納波·里拉塔納卡鄒曬出喝珍珠奶茶的帥照。（翻攝IG）泰國男神「Tor」塔納波·里拉塔納卡鄒曬出喝珍珠奶茶的帥照。（翻攝IG）

蔡依林今天發文預告MV，提到約會還是鍾愛老派處方，「在漆黑電影院共享爆米花、不小心碰到手；在沙發上枕著大腿聊不重要的事，卻意外睡去。」更笑稱「很多的不小心、很多的意外」，呼應七夕的浪漫情境。

而MV男主角的身分也引歌迷瘋猜，巧合的是，Tor稍早才在社群分享喝珍珠奶茶的帥照，掀起一波討論，《Pillow》MV將在29日七夕情人節中午正式上線。

