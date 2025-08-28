不是李珠珢！韓票選啦啦隊女神最紅人氣榜 冠軍竟是「她」

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來越來越多韓籍啦啦隊成員來台發展，在台韓兩地都掀起熱議，據25日韓網票選「啦啦隊女孩人氣排行」顯示，一向穩居冠軍寶座的李珠珢竟退到第二名、總是前五名的李多慧也掉到第九名，至於此次冠軍則由台灣樂天女孩啦啦隊成員拿下，讓韓媒忍不大感驚訝表示「人氣竟超越國界！」

「樂天韓援三本柱」廉世彬拿下韓網票選的人氣啦啦隊成員冠軍。（翻攝自IG）

韓網於25日公開最新人氣啦啦隊成員的票選結果，第一名由「樂天韓援三本柱」之一的廉世彬拿下，跌破眾人眼鏡，接著第二名李珠珢，第三名為朴旻曙；第四至十名則陸續由孔瑞熙、金以舒、金正媛、權喜原、羅秀琳、李多慧、李昊恩拿下。

請繼續往下閱讀...

李多慧（左）竟跌到第九名、李珠珢（右）也變成第二名，令韓網大感意外。（翻攝自IG）

雖奪得冠軍的廉世彬並非效力於南韓的啦啦隊，但韓媒仍特地貼出她身穿台灣樂天女孩啦啦隊服的照片，大讚她成為了連結南韓、台灣的國際化啦啦隊成員，人氣更是超越國界。令人意外的是，一向都名列前茅的李多慧竟跌到第九名，李珠珢也跌落神壇，變成第二名，部分網友猜測，這與李珠珢先前的「軍旗事件」有關，而且自從李珠珢來台就擁有偶像級的待遇，時常做出易被誤會是「耍大牌」的行為，較不具親和力。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法