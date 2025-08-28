晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不是李珠珢！韓票選啦啦隊女神最紅人氣榜 冠軍竟是「她」

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來越來越多韓籍啦啦隊成員來台發展，在台韓兩地都掀起熱議，據25日韓網票選「啦啦隊女孩人氣排行」顯示，一向穩居冠軍寶座的李珠珢竟退到第二名、總是前五名的李多慧也掉到第九名，至於此次冠軍則由台灣樂天女孩啦啦隊成員拿下，讓韓媒忍不大感驚訝表示「人氣竟超越國界！」

「樂天韓援三本柱」廉世彬拿下韓網票選的人氣啦啦隊成員冠軍。（翻攝自IG）「樂天韓援三本柱」廉世彬拿下韓網票選的人氣啦啦隊成員冠軍。（翻攝自IG）

韓網於25日公開最新人氣啦啦隊成員的票選結果，第一名由「樂天韓援三本柱」之一的廉世彬拿下，跌破眾人眼鏡，接著第二名李珠珢，第三名為朴旻曙；第四至十名則陸續由孔瑞熙、金以舒、金正媛、權喜原、羅秀琳、李多慧、李昊恩拿下。

李多慧（左）竟跌到第九名、李珠珢（右）也變成第二名，令韓網大感意外。（翻攝自IG）李多慧（左）竟跌到第九名、李珠珢（右）也變成第二名，令韓網大感意外。（翻攝自IG）

雖奪得冠軍的廉世彬並非效力於南韓的啦啦隊，但韓媒仍特地貼出她身穿台灣樂天女孩啦啦隊服的照片，大讚她成為了連結南韓、台灣的國際化啦啦隊成員，人氣更是超越國界。令人意外的是，一向都名列前茅的李多慧竟跌到第九名，李珠珢也跌落神壇，變成第二名，部分網友猜測，這與李珠珢先前的「軍旗事件」有關，而且自從李珠珢來台就擁有偶像級的待遇，時常做出易被誤會是「耍大牌」的行為，較不具親和力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中