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娛樂 最新消息

陳文茜出院返家！藥物誘發皮膚攻擊 嘆「人生不要過度執著」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕媒體人陳文茜日前透露，被檢查出黑色素癌第4期，目前已擴散到多處器官，需在台大醫院接受長達一年的免疫治療。她21日在臉書透露，自己結束第二次免疫治療後，獲得醫生允許出院，「人生什麼事都不要過度執著，包括生死」。

陳文茜。（翻攝自臉書）陳文茜。（翻攝自臉書）

陳文茜日前指出，做完第一次免疫治療後，經歷了一些副作用，包括腳底出現汗泡疹和全身濕疹，使她不得不穿著拖鞋和睡衣前往前往電視台錄影。她近日也完成了第二次免疫治療，然而，藥物誘發皮膚嚴重攻擊，導致她在夜裡一直擦著類固醇，或是請護士以冷水擦拭，吃了三種抗組織胺藥劑，加上安眠藥，只睡了三個小時不到，「醫院的床單對我現在脆弱的皮膚太粗硬，於是醫師允許我帶著特別護士出院，兩天後才回診。」

陳文茜回到家後，6隻毛孩子熱情地迎接，她一一擁抱後，倒頭睡了一覺，陳文茜感性說，「團圓，對我們一家子愈來愈不容易。不知情的孩子，盡情享受當下片刻的歡樂。學習他們的智慧。」

陳文茜有感而發的說，「人生什麼事都不要過度執著，包括生死」，世界上最有力量的人，是不執著的人。包括不執著成就，地位，愛情，尤其不執著生死。這一輩子，你可以擁抱此生無憾的日子、可以留下思念、擱在心中時而回味；也可以選擇：遺忘。生命的世界本來那麼寬廣，人生的旅程卻必然那麼無常，懂得珍惜，而不執著，你即獲得了最大的自由。而獲得了自由，也就獲得了力量。

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