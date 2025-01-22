鈕承澤假釋成功！ 為博好感獄中積極「做1事」

鈕承澤申請假釋獲准。（資料照，記者王藝菘攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「豆導」鈕承澤因性侵劇組工作人員，遭判處4年有期徒刑，近日傳出他第4度申請假釋終於成功，免戴電子腳鐐。據悉，鈕承澤為了爭取假釋機會，在獄中表現良好，並積極參加「1比賽」。

鈕承澤2018年間涉嫌性侵劇組女助理，遭判刑4年定讞，2021年11月發監送往花蓮監獄服刑，服刑過半後3度申請假釋都被駁回，去年底4度申請，台灣高等法院昨（21）日裁定鈕假釋中付保護管束，在農曆春節前夕申請假釋通過，但獄方稍早表示，地檢署對於保護管束措施還有很多細節安排，可能無法於過年前出獄。

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花蓮地檢署指出，當年鈕承澤把戶籍遷到花蓮並向北檢聲請移轉至花檢執行，北檢囑託花蓮代為發監執行，不過鈕承澤在監期間已經把戶籍遷回台北，鈕承澤出獄後由北檢受理保護管束報到，本件假釋付保護管束並無電子監控。

據《聯合報》報導，鈕承澤在獄中表現良好，積極參加「歌唱表演比賽」，以獲取大家好感，成功獲得假釋。 ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆ ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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