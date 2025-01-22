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曾馨瑩久違洩近況！親口認「發生許多事」 時時思考人生下一步

曾馨瑩久違露面洩近況，坦言發生許多事。（組合照，翻攝自IG）曾馨瑩久違露面洩近況，坦言發生許多事。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩時常透過IG分享生活，不過卻從去年11月過完50歲半百大壽之後，就未再更新近況將達3個月時間。沒想到，曾馨瑩近日終於浮出水面，坦言一直發生著許多事，感慨道：「時時都在思考人生的下一步。」

曾馨瑩婚後這16年忙於「永齡慈善基金會」的公益事務，也為丈夫郭台銘的事業版圖給予助攻，日常則多以陪伴膝下3名小孩為主。神隱近3個月，曾馨瑩20日現身慣用的社群平台IG，她身穿一襲紫色晚禮服，也露出單側香肩小秀性感，一頭長直髮更襯托出她優雅的氣質，不過未見郭台銘身影。

邁入50歲大關，曾馨瑩對於人生頗有感觸，生日才感慨時光飛逝，而這次也不例外，「最近忙到沒時間更新，其實一直發生著許多事…時時都在思考人生的下一步，如何可以做的更好，如何可以做更有意義的事，當困惑時，記得告訴自己，保有真誠、良善的心，就能勇敢向前。」

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