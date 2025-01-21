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娛樂 最新消息

李易、六月爆雙外遇 命理師沈嶸點出「危機緣」時間點

六月和李易（資料照，記者胡舜翔攝）六月和李易（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂中心／綜合報導〕六月與李易近來爆出雙外遇，被踢爆之後已決心要共同面對，六月提到若沒有這件事情發生，就不會了解到自己有多愛李易，「我們絕對不會離婚，永遠都不會了。」對此，命理師沈嶸特別通靈六月和李易的緣分，發現兩人2011年結婚時就已是「危機緣」。

沈嶸說兩人之所以會走到一起，起源於當時兩人相愛時，六月已是35歲左右，她覺得時間點到了，內心迫切想要結婚，這時身邊出現的對象剛好就是李易，所以就選擇了他，即便六月隱約感覺到李易並不適合自己，仍決定交往不到半年就結婚。

沈嶸（資料照，中華仁親社區關懷協會）沈嶸（資料照，中華仁親社區關懷協會）

沈嶸讀取兩人的腦波後分析，六月確實曾經真心愛過李易，但隨著時間磨合，現在只剩下為了家庭和諧而做出的適應、包容和妥協，夫妻之間的情愛已經消失；而李易方面則是覺得跟六月格格不入，即便他想試著融入也很難做到，這是因為李易的天性隨性不受拘束，只想盡情發展自己的喜好，總是活在自己的世界裡，屬於完全不適合結婚的「漂泊命」，李易之所以願意走入婚姻，正如六月曾在節目所言：「我們後來已經在一起，他決定跟我結婚，是因為我完全不管他。」

沈嶸表示六月和李易目前是「刑剋」關係，兩人在一起只是互相傷害，雙方都覺得痛苦，但經歷了這場差點離婚的婚變風波，兩人決心再努力一次，所以緣分有逐漸回到原本的「危機緣」的狀態，但即使勉強繼續在一起，兩人還是有許多生活方式和價值觀的分歧，雖然兩人意識上都想配合對方，但能量卻無法做到，未來恐怕還是爭吵不斷。

至於兩人未來是否有機會「修成正緣」？沈嶸說兩人並非完全沒機會，但關鍵在於六月是否能包容李易自由隨性的性格，因為李易並不是典型的顧家好男人。偏偏六月最渴望的婚姻生活，就是跟愛他、疼她的男人共組溫馨的家庭，對方也願意為家庭付出辛勞，甚至對方若能經濟富裕、讓家庭過上好日子更好。然而李易卻完全不具備這些條件，婚姻需要承擔許多責任與約束，這與他的天性不合。與其說李易不願意改變，不如說是他「不理解」該如何「承擔婚姻該負起的責任」，所以六月勢必會很辛苦。

總結分析，若六月和李易未來想要順利長久的走下去，沈嶸也向六月溫情喊話：「建議六月要能做到完全放任，讓李易隨心所欲過日子，比起要求李易做出改變，這樣會更容易，雙方的靈魂也不會太痛苦。」

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