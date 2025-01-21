港星張致恒太窮沒錢買奶粉 老婆發文「全家跳樓」

張致恒（右）與妻子區燕雯。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕40歲港星張致恒2019年與女優區燕雯結婚，兩人育有4子，卻因經濟壓力過大，造成夫妻感情失和。近日區燕雯頻頻更新限時動態，最驚悚的一條竟寫著「真的可以成家（全家）跳樓，這次過年又提早停業，還不知道什麼時候能有工作」嚇得網友頻勸她想想還有4名無辜幼兒，千萬不要想不開。

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張致恒雖然努力找工作，甚至到工地做苦工、尋求登台演出機會，但因為農曆春節將至，工作面臨停擺。先前夫妻兩人就經常為了錢互罵指責，區燕雯更怒指有人偷了借來的奶粉錢，矛頭明顯指向張致恒。區燕雯在限時動態連續發布兩篇文章，先說「一個人窮，都要去偷2罐奶粉，做人真是好絕望」過不久又發「我有困難先借到錢買2罐奶粉，你都要偷！我家2個小朋友沒有奶粉，其實是真的有必要逼死我？」

區燕雯在限時動態表示可以全家去跳樓。（翻攝自IG）

張致恒曾因劈腿事件被外界稱作「世紀渣男」，形象受挫之後，找工作變得很困難，有些公司甚至看到他的身分證就直接表示不願聘用他，2024年底有人看到張致恒穿著橘色工作服打零工，可以看出他為了生活也放下身段，為了養家他也曾做過小吃店員工、外賣員，甚至在成人用品店打零工。

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張致恒為香港男歌手及演員，是男子團體BOYZ成員之一，也是香港TVB基本藝人合約藝人，並曾為邵氏兄弟藝人，近期因屢屢和妻子鬧出糾紛而躍上新聞焦點。

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