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失智父失聯6天！ 林葉亭喊話網友「幫轉發」：想看到阿爸背影

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林葉亭85歲失智父16日走失，至今已是第6天，連日來透過社群發文盼網友民眾幫忙協尋，今（21日）再度曬出影片，透露幾天來的焦慮心情，並喊話「我好想看到阿爸的背影」。

林葉亭曬出影片希望眾人轉發。（翻攝自臉書、IG）林葉亭曬出影片希望眾人轉發。（翻攝自臉書、IG）

林葉亭今天於IG曬出一段父親背影的影片並坦言，1月16日父親走失後，自己的心情是焦慮與忐忑，「寒流的天氣爸爸怎麼挺得住？吃飯的時候爸爸餓了怎麼辦？」然而，每天早上八點到了搜救中心，又都充滿希望，認為今天就可以接父親回家。

林葉亭透露，自己開車在路上都想像有驚喜，也許轉彎就能看見父親走在路旁的背影，看見指揮官接電話，自己也會想是不是山搜義消們傳來好消息，每一次派出所所長來電顯示，立馬接起來期待的是「找到您」，可惜的是，期望和失望就像蹺蹺板在她的心裡上上下下。

林葉亭感嘆，消防中隊弟兄們那麼仔細搜山，人力、科技和搜救犬都用上了，「怎麼都晉級不了下一關！警察弟兄們看監視器抓小偷也只不過如此，卻抓不到你！爸爸！爸爸！你不是失智嗎？怎麼那麼難找到你？」

林葉亭說，搜救行動第五天即將啟動，心情悲傷但還是滿懷希望。此外，她喊話網友，「你們的每一次轉發都是機會，你們的每一則留言都是安慰，你們每一個方法都給我想法，再次代表林葉家族，謝謝大家給我們理解與溫暖！」

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