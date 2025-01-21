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性侵案申請假釋獲准！ 鈕承澤準備回家過年

導演鈕承澤申請假釋獲准。（資料照，記者王藝菘攝）導演鈕承澤申請假釋獲准。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者楊國文／台北報導〕導演鈕承澤性侵女工作人員被判刑4年定讞，2021年赴花蓮監獄報到入監，服刑3年5個月後，去年12月第四次申請假釋，獲矯正署假釋審議委員會核准；檢察官向高等法院聲請鈕假釋中付保護管束，高院今天下午裁准，最快今日可獲假釋出獄，確定於農曆年前回家過年。

矯正署昨指出，鈕承澤合計執行日數（含累進處遇縮刑）已近3年5個月，並依法接受相關身心輔導與治療，符合刑法提報假釋規定，由服刑監獄提報其假釋審查會，按監獄行刑法及受刑人假釋實施辦法規定審查其假釋。

矯正署指出，後續將由檢察官依法向高等法院聲請假釋中付保護管束，待收到法院裁定後據以開立執行保護管束命令，即通知監獄依法辦理釋放程序。

鈕承澤2018年間因性侵劇組女助理，一審依強制性交罪判刑4年。鈕不服上訴，辯稱與女方有「戀愛的開端」情愫，否認犯罪，高等法院審理時，認為鈕承澤欠缺性別平權意識，沒有悔悟之心，維持一審罪刑。三審2021年間駁回上訴，全案確定。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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