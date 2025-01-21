震央今昔重疊！名醫驚爆61年前「險遭活埋」1物品救了全家人 

名醫林青穀透露一家人險遭61年前的白河大地震活埋。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕嘉義縣大埔鄉今（21日）凌晨0時17分發生規模6.4地震，且地震深度僅9.7公里，全台灣許多民眾都從睡夢中被震醒，更讓時常作客於各大電視節目的家醫科名醫林青穀回憶湧現，直指此次強震的震央位置與61年前的白河大地震幾乎完全重疊，當時一家人更差點遭到活埋。

林青穀從醫逾30年經歷豐富，時常上節目分析醫療新知也曾替林志玲看過診，就連美國前總統柯林頓來台時也由他擔任隨行醫師，他有感今日深夜發生在嘉義大埔的地震，直指和61年前白河大地震的震央僅差0.03度，位置可以說是幾乎完全重疊，他憶述年僅4歲的自己當時被母親緊緊抱著，期間工廠的屋頂更不敵強震而垮了下來。

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就在一家人顯遭到活埋時，所幸屋頂被堆高的水泥包擋住，林青穀與家人們就此避開危險，而當時發生芮氏規模6.3強震，更造成106死亡、650人受傷，以及3萬多戶房子倒榻，許多人被迫顛沛流離、無家可歸，不過他堅信無論是1964年白河大地震、2016年台南維冠大樓，相信南部人都能在災難中互助，從困難中再度站起來。

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