晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

張孝全化身最強老爸以暴制暴！《器子》年度卡司最壯大

張孝全在《器子》滿手殘暴展開復仇。 （華映提供）張孝全在《器子》滿手殘暴展開復仇。 （華映提供）

〔記者許世穎／台北報導〕犯罪動作電影《器子》今（20）日釋出前導海報，並公開包括張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌等實力派演員主演，另有「五堅情」陳零九、賴晏駒、邱鋒澤，「頑童MJ116」大淵等卡司，堪稱年度「卡司最壯大」的台片。

該片由賣座片《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志及導演簡學彬再度攜手合作，籌備5年，拍攝期遇疫情兩度中斷，後製又精雕細琢2年，如今終於定檔4月11日，張孝全開心表示：「等了很久，《器子》終於要與大家春天見！」李沐則興奮喊話：「經過了很長時間的等待，很期待能夠看到電影成品，也很期待在電影院和觀眾見面！」

《器子》今曝光前導海報。（華映提供）《器子》今曝光前導海報。（華映提供）

《器子》故事描述張孝全飾演的張其茂，女兒在三個月大時疑似被販嬰集團偷走，妻子過度自責後自戕，他為追查真相反被誣陷入獄。含冤出獄後，他查出兇手竟是活摘器官集團，女兒當年被鎖定成非法取走心臟的「器子」。滿腹悲憤的他，決心展開以暴制暴的復仇行動。

電影藉著殺人直播和器官買賣的議題，突顯社會因貪利及自私而物化人命的血腥殘酷。張孝全的角色滿手殘暴的復仇，卻也背負對妻女的不捨血淚。他將對抗由金錢、權勢、暴力所組成的龐大犯罪網絡。電影節奏明快，轉折不斷，極富娛樂性。《器子》將於4月11日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中