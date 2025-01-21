張孝全化身最強老爸以暴制暴！《器子》年度卡司最壯大

張孝全在《器子》滿手殘暴展開復仇。 （華映提供）

〔記者許世穎／台北報導〕犯罪動作電影《器子》今（20）日釋出前導海報，並公開包括張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌等實力派演員主演，另有「五堅情」陳零九、賴晏駒、邱鋒澤，「頑童MJ116」大淵等卡司，堪稱年度「卡司最壯大」的台片。

該片由賣座片《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志及導演簡學彬再度攜手合作，籌備5年，拍攝期遇疫情兩度中斷，後製又精雕細琢2年，如今終於定檔4月11日，張孝全開心表示：「等了很久，《器子》終於要與大家春天見！」李沐則興奮喊話：「經過了很長時間的等待，很期待能夠看到電影成品，也很期待在電影院和觀眾見面！」

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《器子》今曝光前導海報。（華映提供）

《器子》故事描述張孝全飾演的張其茂，女兒在三個月大時疑似被販嬰集團偷走，妻子過度自責後自戕，他為追查真相反被誣陷入獄。含冤出獄後，他查出兇手竟是活摘器官集團，女兒當年被鎖定成非法取走心臟的「器子」。滿腹悲憤的他，決心展開以暴制暴的復仇行動。

電影藉著殺人直播和器官買賣的議題，突顯社會因貪利及自私而物化人命的血腥殘酷。張孝全的角色滿手殘暴的復仇，卻也背負對妻女的不捨血淚。他將對抗由金錢、權勢、暴力所組成的龐大犯罪網絡。電影節奏明快，轉折不斷，極富娛樂性。《器子》將於4月11日在台上映。

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