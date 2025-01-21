吳宇森劫後餘生返洛杉磯家！親曝重災區「仍隨時準備逃家」

〔娛樂中心／綜合報導〕國際名導演吳宇森和老婆牛春龍經歷洛杉磯野火劫後餘生，16日帶了全心保護的兩條小狗回到住家，看到家裡蒙塵，幸好庭院裡鎮家之寶觀世音菩薩還在，池裡荷花是家裡的重災區，荷葉奄奄一息的在水裡都已枯黃，馬上開始大清掃，他們也表示，有風暴仍隨時準備逃家。

吳宇森洛杉磯家的鎮家寶荷花原本笑瞇瞇，現在全枯了。（倪有純提供，圖為半年前樣貌）

吳家的鄰居，住家都沒有被烈火燒到，因為新聞上看到火燒得太久、太跨張，一度以為房子沒了，雖然空氣中帶著異味，但看到家裡還算安好，吳導演家人感覺回家真好，有「重生」的感覺，心裡的疲累感全沒了。回家第一餐，吳宇森女兒吳飛霞本來要打理，但吳導很堅持要煮好菜給老婆吃，用心準備三個簡便的新鮮菜上桌，吃得開心，比起這些日子餐風露宿的人幸福多了。

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吳宇森（中）和老婆牛春龍、女兒吳飛霞目前已返家。（倪有純提供）

而新聞報導指出，下星期還有另一風暴，全家進入備戰狀態，但身為工作狂的吳宇森仍由女兒吳飛霞陪著進辦公室。他手上有四部電影，同時進行編劇作業，打算要重新快速進入工作中，牛春龍擔心再次風暴隨時可能要離家，已在收拾一些衣服，以防萬一再次被疏散，來收不及收拾。

這一場大風暴，對加州居民來說有些驚慌，警察挨家挨戶敲門請大家疏離。吳宇森家人先是到牛大姐家住，再搬到大女兒家，他們至今不知道山上的火怎麼來去，但了解政府也控制不了火勢，吳家人只能全心祈福，希望多數人能平安。

他們慶幸家是完好的，吳宇森的工作室也是完好的，心情大好的吳導送了一束黃玫瑰安慰牛春龍，能夠平安就好，更表示「要開工囉，萬一要逃，也做了萬全的準備。」

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