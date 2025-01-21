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木村拓哉不屑！ 聽到「中居正廣」難掩臭臉

木村拓哉被問到中居正廣臭臉不願回答。（翻攝自IG）木村拓哉被問到中居正廣臭臉不願回答。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男團SMAP前隊長中居正廣深陷桃色風暴，手上節目紛紛腰斬、廣告代言紛紛被抽，甚至連累富士電視台。昔日與中居正廣同為SMAP成員的天王木村拓哉近日被問及對於中居正廣性醜聞事件看法，忍不住臭臉並保持沉默。

中居正廣深陷桃色風波，連帶影響過去參與的團體SMAP。（翻攝自X）中居正廣深陷桃色風波，連帶影響過去參與的團體SMAP。（翻攝自X）

中居正廣除了事業、形象雪崩式垮台，甚至拖累了過去留給人無數美好回憶的團體SMAP，因為他的醜聞SMAP過去的影像都遭到禁播。相較於中居正廣，同為SMAP前成員的木村拓哉反倒如日中天，除了新電影《天才主廚在巴黎》票房超過23.4億日圓（約新台幣5億元），更接了新廣告代言。

相關新聞：中居正廣又一長壽節目說掰掰 TBS展開內部調查

媒體追問木村拓哉關於SMAP是否有機會合體，木村拓哉明顯對此話題感到不耐煩，甚至發出「嘖」的聲音，可見SMAP合體希望渺茫，連有28年戰友交情的木村拓哉都感到憤怒。

SMAP於2016年12月31日解散，（左起）、木村拓哉、稻垣吾郎、中居正廣、草彅剛、香取慎吾。（翻攝自X）SMAP於2016年12月31日解散，（左起）、木村拓哉、稻垣吾郎、中居正廣、草彅剛、香取慎吾。（翻攝自X）

SMAP於1998年成軍，2016年12月31日解散，成員包括：中居正廣、木村拓哉、草彅剛、稻垣吾郎、香取慎吾，離開傑尼斯事務所（現名星達拓）中居正廣在2020年4月自立門戶，過去中居正廣被媒體問及SMAP是否可能再合體曾語帶保留的表示「可能性不是零」，現在看來完全沒機會了。

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